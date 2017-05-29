Минэнерго России сообщило о крупной аварии на энергосетях в Сибири

В ночь на 29 мая в Сибири произошла масштабная авария на энергосетях. Помимо промышленных объектов на территории России она затронула линию Казахстан-Урал и снизила нагрузку на Саяно-Шушенской ГЭС. Её причиной названы ошибочные действия персонала, сообщают в понедельник Ведомости .

По сведениям министерства, в 5.37 по времени Астаны на подстанции 500 кВ «Означенное» при переключениях для вывода в ремонт первой системы шин первой секции 220 кВ действием защит отключились первая и вторая системы шин первой секции 220 кВ. В результате были обесточены три подстанции, снабжающие электроэнергией заводы компании Rusal.

Через минуту произошла полная потеря передачи телеметрической информации и диспетчерской связи между Хакасским региональным диспетчерским управлением и подстанциями. В следующие две минуты фиксировалось превышение аварийно допустимого перетока на линии Казахстан – Урал.

С 5.43 по 6.21 по команде диспетчера были отключены и выведены в резерв гидрогенераторы NN1 и 9 Саяно-Шушенской ГЭС, гидрогенератор N6 был разгружен с 580 МВт до 10 МВт.

В 6.13 мск энергетики включили под напряжение первую систему шин первой секции на подстанции «Означенное», было подано напряжение на подстанцию ГПП-1 Саянского алюминиевого завода.

К 6.46 удалось восстановить диспетчерскую связь и передачу телеметрии, подать напряжение на остальные подстанции заводов Rusal, а к 7.58 мск – возобновить работу Саяно-Шушенской ГЭС в соответствии с диспетчерским графиком.