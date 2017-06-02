В Алматы проверяют бизнес-центр после анонимного звонка о заложенной бомбе

В пятницу после анонимного звонка о заложенной бомбе в здании бизнес-центра в Алматы проводятся поисковые мероприятия, об этом сообщила руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Алматы Салтанат Азирбек.

«Поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в здании «Жилстройсбербанка» в Алмалинском районе. Силами экстренных и оперативных служб города в первую очередь были проведены мероприятия по эвакуации граждан. В настоящий момент проводятся мероприятия по поиску возможного взрывного устройства. Поэтому граждан просят отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности. Не исключено, что возможно в данном участке затруднено движение, поэтому предлагаем автомобилистам объезжать по второстепенным магистралям», - сообщила Vласти Салтанат Азирбек.

Позже руководитель пресс-службы ДВД уточнила, что звонивший не указал точный адрес здания, где якобы заложено взрывное устройство, поэтому сотрудники департамента проверяют четыре офиса «Жилстройсбербанка».

На данный момент закончилась проверка здания по проспекту Абылай Хана, 74A, там взрывного устройства не обнаружено. Поисковые работы продолжаются в трех офисах банка в Алмалинском районе.