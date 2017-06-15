Мир за ночь. 14-15 июня 2017 года

Большинство членов Сената США одобрили введение нового пакета санкций против России, лишь двое проголосовали против. Стало известно имя стрелка, напавшего на конгрессменов в среду. Им оказался 66-летний Джеймс Ходжкинсон, который поддерживал президентскую кампанию Берни Сандорса и был недоволен итогами выборов. В столице Сомали террористы взорвали автомобиль близ ресторана и забаррикадировались в отеле, где держат заложников.

Стрелком, напавшим на конгрессменов близ Вашингтона в среду, оказался 66-летний Джеймс Ходжкинсон. Он скончался от ран, полученных при задержании. По словам его брата, Ходжкинсон был « не в себе» после победы президента США Дональда Трампа на выборах и был недоволен «текущим положением дел». В понедельник Ходжкинсон опубликовал на своей странице в Facebook пост, посвященный Берни Сандерсу. Сенатор-демократ ранее пояснил, что Ходжкинсон участвовал в качестве волонтера в его президентской кампании и подчеркнул, что испытывает «отвращение от этого омерзительного акта насилия», совершенного стрелком.

Ходжкинс открыл огонь недалеко от Вашингтона по конгрессменам-республиканцам, в том числе по координатору фракции республиканцев в палате представителей Стиву Скализу. Он был тяжело ранен в бедро, также не менее пяти человек получили ранения.

Специальный прокурор Роберт Мюллер ведет расследование в отношении президента США Дональда Трампа по подозрению в воспрепятствовании осуществлению правосудия. Расследование касается просьбы Трампа к занимавшему на тот момент пост главы ФБР Джеймсу Коми прекратить проверку в отношении бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Ранее Коми под присягой заявил, что Трамп во время личной встречи попросил его «оставить» расследование в отношении Флинна. Поданным СМИ, Мюллер допросит по этому делу директора Национальной разведки Дэна Коутса, главу АНБ Майка Роджерса и его бывшего заместителя Ричарда Леджетта.

Сенат США одобрил введение нового пакета санкций против России, который затронет ключевые сектора российской экономики и лиц, которых Вашингтон считает причастными к кибератакам на выборах президента США 2016 года. Пакет был одобрен при соотношении 97 голосов за и 2 голоса против и двухпартийном консенсусе. При этом большинство в Сенате составляют члены Республиканской партии, формально являющиеся сторонниками Дональда Трампа. Также в пакет включено положение, согласно которому в случае, если президент захочет снять с России санкции или смягчить их, ему потребуется для этого одобрение конгресса. Для вступления в силу законопроект должен получить одобрение в Палате представителей Конгресса и быть подписан президентом.

Заминированный автомобиль взорвался рядом с рестораном в столице Сомали Могадишо. После взрыва внутри заведения началась стрельба. Боевики забаррикадировались в отеле и держат посетителей в заложниках. Ранее было известно о девяти жертвах, на данный момент число жертв увеличилось до 14 человек. Полиция проводит операцию по освобождению заложников, их точное число неизвестно. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Аш-Шабаб».

Число жертв крупного пожара в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в западной части Лондона достигло 12 человек, более 70 пострадали. Пожар в Grenfell Towell начался в 1:30 по местному времени на втором этаже здания, но пламя быстро распространилось по этажам и заблокировало несколько человек в их квартирах. Некоторые из них прыгали вниз, чтобы спастись от огня.

Глава пожарной службы Лондона Дэни Коттон сообщила, что специалистам с трудом удалось локализовать огонь. «Это беспрецедентное происшествие. За 29 лет своей службы в пожарном управлении я никогда не видела ничего подобного по масштабам. Этот пожар распространился по всем уровням 24-этажного здания, начиная со второго этажа. На месте работали более 200 пожарных и 400 единиц техники. Команды с дыхательными аппаратами работали в чрезвычайно тяжелых условиях, пытаясь спасти людей и локализовать пожар», – рассказала Коттон.

Жители аварийного дома в Уфе записали рэп-видеобращение к Путину, чтобы привлечь внимание к вопросу об их расселении. Они надеются, что видеоролик сможет появиться в прямой линии с президентом, которая состоится 15 июня. Ранее Исхаков снял первое видео, посвященное дому, которое показали в эфире федеральных каналов, а через какое-то время местные власти все-таки пообещали расселить людей, но не случилось.