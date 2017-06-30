Комитет гражданской авиации рассматривает вопрос расширения безвизового транзита
На 51% увеличился международный пассажиропоток в Казахстан с начала года
Фото Искандера Салиходжаева

Тамара Вааль, Астана, Vласть

С начала текущего года международный пассажиропоток в Казахстан увеличился на 51%, по внутренним рейсам – на 30%, сообщил в пятницу в ходе пресс-конференции в Астане председатель комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Талгат Ластаев. По его словам, также рассматривается вопрос увеличения количества стран, гражданам которых будет разрешено безвизовое нахождение в Казахстане до 72 часов.

«По международным рейсам на аналогичный период прошлого года у нас рост на 51%, по внутренним – на 30%. С начала года 9 новых рейсов открыто было, и вот такие показатели. Но мы считаем, что до завершения ЭКСПО они будут скорректированы», - сказал Ластаев.

Также, напомнил он, в Казахстане на время проведения выставки в пилотном режиме введен проект «открытого неба», который возможно, будет продлен и после завершения ЭКСПО.

«Кроме того, у нас действует 72 часа безвизового режима для граждан Китая (для транзитных пассажиров - V). У нас сейчас планы, чтобы после ЭКСПО продлить этот режим. Приоритетные направления на транзит – это Индия, Иран, Китай», - подчеркнул Ластаев.

В свою очередь, президент авиакомпании Air Astana Питер Фостер также сообщил, что с начала ЭКСПО пассажиропоток на международных направлениях авиакомпании увеличился до 30%.

«ЭКСПО, в данном случае доказало, что это очень успешное мероприятие. Это отражается на пассажиропотоке в Казахстан, а также на транзитном пассажиропотоке», - заявил он.

В пятницу Air Astana сообщила об открытии нового авиарейса Астана - Дели.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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