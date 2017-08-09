Для развития ВИЭ нужно «умное проектирование» - нобелевский лауреат

Для развития возобновляемых источников энергии в ближайшие 50 лет необходимо развивать «умные технологии» в этой сфере и использовать смарт-сети. Такое мнение в среду на форуме «Энергия будущего», проходящего в рамках международной выставки ЭКСПО-2017, высказал Нобелевский лауреат в области физики Джордж Смут.

«Что я думаю об основных трендах продвинутой энергетики? Первое, что прошло через революцию в нашей жизни – это информационные технологии - достижения в этой сфере, особенно в сфере смарт-технологий. Другое, что продвинуло наши перспективы в этом смысле – это местная энергетика, это солнечная и ветряная энергетика – это установки и панели», - отметил Смут.

По его мнению, в ближайшие пятьдесят лет для развития альтернативной энергетики многое будет связано именно с инновациями и комбинированием источников энергии, а также с умным проектирование энергетических объектов. Другим направлением является совместное использование энергии.

«Я думаю, что мы можем проектировать и предсказывать, смотря на то, что является реальной системой, и как мы можем это оптимизировать. И у нас есть только очень крупные энергогенераторы. В основном они связаны с углем, газом, нефтью. И сейчас начинает вводиться незначительный процент ВИЭ, которые конечно будут наращиваться со временем. И, безусловно, это потребует также, чтобы уровень наших энергосетей тоже мог достичь смарт-технологий. Чтобы мы могли их хранить и совместно использовать», - выразил мнение нобелевский лауреат.

И здесь, считает Смут, требуются серьезные подвижки, что, естественно, требует объединения усилий.

«Вопрос о том, как мы фактически должны управлять этими источниками, как мы должны продвигаться? Каждый источник в этих усилиях должен соответствовать новым смарт-сетям», - подчеркнул он.