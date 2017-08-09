Хорошая система прогнозирования позволит получать энергию в результате катаклизмов - ученый

Человечество научится не только прогнозировать катастрофы, но и получать из них выгоды
Тамара Вааль, Астана, Vласть
О возможностях получения энергии, которая появляется в результате крупных природных катаклизмов, говорили в среду ученые в ходе форума «Энергия будущего», проходящего в рамках международной выставки ЭКСПО-2017. Как рассказал доцент института частиц и ядерных исследований доктор Осаму Таджима, если научиться прогнозировать те же торнадо, в итоге, можно создать новые источники энергии.
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