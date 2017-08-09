Хорошая система прогнозирования позволит получать энергию в результате катаклизмов - ученый

О возможностях получения энергии, которая появляется в результате крупных природных катаклизмов, говорили в среду ученые в ходе форума «Энергия будущего», проходящего в рамках международной выставки ЭКСПО-2017. Как рассказал доцент института частиц и ядерных исследований доктор Осаму Таджима, если научиться прогнозировать те же торнадо, в итоге, можно создать новые источники энергии.

«Я бы предложил рассмотреть возможности использования энергии, которая производится в результате каких-то природных катаклизмов. Это, конечно, звучит неоднозначно. Но здесь тоже есть потенциал», - уверен Таджима.

Он рассказал, что в последние несколько лет ученые проводили очень подробный мониторинг модели атома. В результате чего были получены новые сигналы природы атома.

«Это то, что сопровождает такие природные катастрофические явления, как торнадо, - объяснил доцент. - Мы всегда стараемся думать, как избежать эти страшные природные катаклизмы, но притом, если у нас будет хорошая система прогнозирования таких катаклизмов, мы сможем когда-то и управлять и ими, и использовать их для своих целей».

По его словам, пока нет конкретных предложений, как конвертировать эти абсолютно новые направления. Но он выразил надежду, что в будущем такие природные катаклизмы «смогут дать нам подсказки о том, как создать новые источники энергии, и как продолжить жизнь в этой вселенной».

«Мы знаем, что очень много энергии получается из атмосферных явлений. Мы вчера услышали о землетрясении, которое произошло в Китае. И это реальная энергия, которая вырывается из недр земли. И есть много энергии, которую мы получаем от солнца, ветра и, безусловно, все эти обсуждения являются очень обоснованными», - подчеркнул Таджима.