380 тысяч первоклассников пойдут в школу в этом году – Сагадиев

380 тысяч первоклассников в этом году пойдут в казахстанские школы. Это на 10,5 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр образования и науки Ерлан Сагадиев. Он заверил, что ведомство готово к новому учебному году.

«Основная особенность нового учебного года - то, что нет новых изменений. Все решения по важным вопросам образования были приняты в прошлом году. В первые классы пойдут 380 тысяч детей. По сравнению с прошлым годом примерно на 10,5 тысяч детей больше», - сообщил Сагадиев.

По его словам, на сегодняшний день уже построено свыше 20 новых школ, а к первому сентября планируется запустить 35 новых школ. В 300 школах, где был запланирован капитальный ремонт, работа завершена, а в 410 учебных заведениях проводится текущий ремонт, который завершится до 25 августа.

По расчетам Минобразования, в высшие учебные заведения в этом году пойдут 345 тысяч студентов.

«Задачи этого и следующего года - довести уже все начатое до логического завершения и начать получать конкретные результаты», - подчеркнул министр.

«По детским садам главное в этом году - подготовиться к внедрению нулевых классов во всех детских садах в сентябре 2019 года. Это будет и успешная апробация «Алиппе» в этом году, и начало повышения квалификации воспитателей и педагогов для нулевого класса, и приведение нормативно-правовой базы в соответствие с 12-тилетним циклом обучения 0+11 к 2019 году», - также сообщил Сагадиев.

В школе, по его словам, основной задачей является продолжение перехода на обновленное содержание, начатое в прошлом году. В этом году на новую систему переходят вторые, пятые и седьмые классы и начинается масштабный пилот ведения предметов на английском языке у более, чем 1500 учителей, которые закончили или заканчивают языковые курсы.

«Доставка учебников по этим двум направлениям в целом идет по графику. Но я попрошу акимов всех областей этот вопрос на этой неделе заслушать у себя», - попросил министр.

В свою очередь премьер-министр Бакытжан Сагинтаев отметил, что готовность неплохая, но есть небольшие проблемы: «Мы видим, что не завершен капитальный, текущий ремонт, а также в некоторых регионах не полностью решены вопросы перевозки школьников, обеспечение горячим питанием, учебниками. Поэтому, уважаемые акимы, хотел бы попросить вас решить и завершить все данные вопросы до 1 сентября», - поручил он.