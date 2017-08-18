Мир за ночь. 17-18 августа 2017 года

Ответственность за теракт в Барселоне на себя взяла террористическая организация «Исламское государство». Тем временем, в той же Каталонии, в городе Камбрильс, совершенна другая попытка наехать на людей на набережной: фургон перевернулся, пострадали пять человек, злоумышленники убиты полицейскими. США и Япония усилят военное сотрудничество в связи с угрозой со стороны ядерной программы КНДР, переговоры о которой северокорейское руководство вести не намеренно. Дональд Трамп раскритиковал снос памятников воинам-конфедератам.

Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», сообщает SITE Intelligence Group со ссылкой на Amaq.

По словам министра внутренних дел Каталонии Хоакима Форна, жертвами теракта стали 13 человек, еще более 100 получили ранения. Президент женералитета Каталонии Карлес Пучдемон сообщил о 12 погибших и 80 раненных, 15 из которых находятся в тяжелом состоянии, пишут «Ведомости».

Правоохранители задержали двух подозреваемых. По информации СМИ, еще один предполагаемый террорист ликвидирован в перестрелке, сообщили РИА новости. По некоторым данным, задержанные - гражданин Марокко и гражданин Испании из африканского анклава Мелилья.

В центре Барселоны около 17.00 по местному времени белый автофургон врезался в толпу. Это произошло в районе пешеходной улицы Рамбла. El Periodico отмечает, что водитель фургона двигался по тротуару зигзагами, стараясь сбить как можно больше пешеходов. Он проехал около 600 м и остановился у мозаики Миро. Затем он скрылся с места.

Среди пострадавших в теракте есть граждане, по меньшей мере, 18 стран.

Пять человек пострадали в результате атаки в другом каталонском городе Камбрильс, двое из них в тяжелом состоянии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на El Pais. По сведениям издания, около часа ночи фургон попытался заехать на пешеходную зону на набережной, но перевернулся, и предполагаемые террористы были убиты полицией. «Мы работаем над версией о том, что события в Камбрильсе связаны с атакой террористов. Мы убили предполагаемых преступников», - говорится в сообщении. О том, какие именно события имеются в виду, пока официально не сообщается.

Соединенные Штаты и Япония усилят военное сотрудничество для борьбы с угрозой со стороны Северной Кореи, сообщает Reuters. «В связи с северокорейской угрозой, на этом заседании мы согласились увеличить давление и укрепить возможности альянса», - сказал министр обороны Японии Итунори Онодера после переговоров со старшими должностными лицами США в Вашингтоне.

«Любое инициирование военных действий будет сопровождаться эффективным и подавляющим ответом», - предупредил шеф Пентагона Джеймс Мэттис на пресс-конференции по итогам переговоров.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон обещал КНДР «мрачное будущее», если власти страны продолжат свои угрозы. Усилия Вашингтона направлены на то, чтобы Пхеньян приступил к переговорам, но «вести их нужно с пониманием того, что новый раунд приведет к другому результату, чем раньше», отметил Тиллерсон.

Северная Корея, в свою очередь, не станет вести переговоры о своей ядерной программе, заявил заместитель посла КНДР в США Ким Ин Рионг в телефонной беседе с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем.

Президент США Дональд Трамп сегодня раскритиковал снос памятников конфедератам в городах США, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс».

«Грустно видеть, как историю и культуру нашей великой страны рвет снос наших прекрасных статуй и памятников. Нельзя изменить историю, но можно извлечь из нее уроки. Роберт Ли, Стоунуолл Джексон - кто следующий? Вашингтон? Джефферсон? Как глупо! - написал Трамп в Twitter. - К тому же красоты, которую убирают из наших городов и скверов, будет очень не хватать и ее нечем адекватно заменить».

Ранее в четверг в американском городе Кеннесо, штат Джорджия, украли флаг Конфедеративных Штатов Америки. До этого житель города Рид Джонс начал собирать подписи под петицией об официальном снятии флага. К утру вторника было собрано более 3000 подписей.

На этой неделе в США снесли несколько памятников конфедератам - 15 августа бронзовый памятник солдату армии Конфедерации времен Гражданской войны в США снесли в Дареме, Северная Каролина, еще два памятника демонтировали в Балтиморе в штате Мэриленд.

В минувшие выходные группа ультраправых собралась на территории Университета Вирджинии в Шарлоттсвилле на митинг против намерений властей демонтировать памятник одному из героев Конфедеративных Штатов Америки генералу Роберту Ли. В ходе последующих столкновений погиб один человек, пострадали несколько десятков.