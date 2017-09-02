Рост товарооборота между Казахстаном и Россией по итогам 2017 года может составить 35-40% - торгпред

Рост товарооборота между Казахстаном и Россией по итогам 2017 года может составить 35-40%, сообщил торговый представитель России в республике Александр Яковлев.

"За последние восемь месяцев товарооборот между нашими странами вырос на 34%. По итогам года прогноз будет наш где-то 35-40% рост всего товарооборота", - сказал Яковлев в ходе первого форума бизнес-омбудсменов Казахстана и России.

Он проинформировал, что "Российская Федерация в товарообороте Казахстана занимает первое место и доля России 20%, на втором месте идёт Китай, на третьем месте Италия", а "Казахстан занимает в товарообороте России среди стран СНГ второе место и среди всех стран мира входит в десятку".

"Инвестиционное сотрудничество сегодня также динамично развивается. Россия ежегодно в экономику Казахстана вкладывает более 1 миллиарда долларов. Нам приятно то, что за 2016 год Россия вложила в экономику Казахстана около миллиарда долларов, а Казахстан вложил в РФ около 700 миллионов долларов и рост составил 70%", - сообщил Яковлев.

По его словам, "сегодня на рынке Казахстана реализуется и планируется реализация более 100 крупных инвестиционных проектов на сумму 20 миллиардов долларов".