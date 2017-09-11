​Китай может запретить автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями

Китай может отказаться от производства и продажи на территории страны автомобилей, оснащенных исключительно бензиновыми или дизельными двигателями. Правительство уже начало обсуждение этой меры, сообщает в понедельник издание Meduza.

По словам замминистра, запрет автомобилей, оснащенных только бензиновыми и дизельными двигателями, окажет значительное влияние на окружающую среду и развитие китайской автопромышленности. Никаких приблизительных сроков введения запрета Синь Гобинь называть не стал.

Лю Чжицзя, представитель Chery Automobile Co., крупнейшего китайского экспортера легковых автомобилей, заявил, что запрет может быть введен позднее 2040 года, когда аналогичные ограничения планируют ввести Франция и Великобритания. Такому большому рынку как китайский, отметил он, нужно время на подготовку.

По прогнозам аналитиков агентства Bloomberg, к 2025 году электромобили будут стоить столько же, сколько машины с бензиновыми и дизельными двигателями. К 2038 году, по расчетам экспертов агентства, в мире будет производиться больше электромобилей, чем машин, работающих исключительно на бензине или дизеле.