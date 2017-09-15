Им стал 48-летний Рашид Кузембаев
Назначен глава нацкомпании Kazakh Tourizm
Фото freepik.com

Новую национальную компанию Kazakh Tourizm возглавил Рашид Кузембаев, сообщает в пятницу центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и спорта.

Рашиду Кузембаеву 48 лет, окончил Московский государственный университет по специальности «экономист, преподаватель политической экономики», позднее получил степень магистра делового администрирования.

В разные годы работал руководителем аппарата РГП «Қазақстан темiр жолы», руководителем аппарата министерства транспорта и коммуникаций, был вице-президентом Союза Торгово-промышленной палаты, главой секретариата комитета социальной сферы и социального партнерства Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». На протяжении шести лет, а также в последний год занимал пост заместителя начальника медицинского центра управления делами президента.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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