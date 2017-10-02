4,2% составила инфляция в Казахстане за девять месяцев

По итогам девяти месяцев инфляция в Казахстане составила 4,2%, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства национальной экономики. В частности, цены на продовольственные товары увеличились на 3,1%, непродовольственные – на 5,5%, платные услуги – на 4,3%.

«С начала текущего года повышение цен отмечено на баранину - на 12,7%, говядину – на 12,6%, молоко консервированное – на 9,2%, картофель – на 8,4%, кондитерские изделия – на 8%, масло сливочное – на 7,6%, конину – на 7,5%, сыр сычужный – на 7,2%, рыбу свежую – на 6,7%. Снижение цен зафиксировано на огурцы на 61,9%, помидоры – на 58,6%, яйца – на 29,4%, чеснок – на 26,7%, перец сладкий – на 25,4%, крупу гречневую – на 21%, сахар – на 10,3%, масло подсолнечное – на 10,1%», - сообщают в Миннацэкономики.

За этот период дизельное топливо подорожало на 13,3%, бензин – на 8,7%, а уголь показал рост на 7,8%.

«Уровень цен на правовые услуги вырос на 7%, страхование личных транспортных средств – на 6,8%, услуги здравоохранения – на 6,5%, в области отдыха, развлечений и культуры – на 6%, общественного питания – на 3,7%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 13,9%, внутригородским автобусом – на 8,9%, междугородним – на 4,9%, а железнодорожным транспортом на большие расстояния – подешевел на 0,5%», - говорится в документе.

Подорожали и услуги в сфере жилищно-коммунальных услуг. Тарифы на газ, транспортируемый по распределительным сетям увеличились на 10,8%, канализация – на 9,2%, центральное отопление – на 7,3%, содержание жилья – на 6,3%, холодная вода – на 4,9%, электроэнергия и горячая вода – по 3,6%.