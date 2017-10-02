​Глава МИДа отчитался перед президентом об участии в мероприятиях международных организаций

Нурсултан Назарбаев встретился с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым, который сообщил президенту о работе казахстанских дипломатов в международных организациях и своем участии в 72-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает Акорда.

«Министр иностранных дел рассказал также Нурсултану Назарбаеву об основных направлениях сотрудничества Казахстана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и подчеркнул, что все страны-участники этой организации положительно оценивают миротворческие усилия главы государства по урегулированию конфликта в Сирии», – говорится в сообщении.

Абдрахманов сообщил, что министры иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества хорошо оценили результаты проведенного в сентябре 2017 года саммита организации в Астане по науке и технологиям. По итогам встречи президент дал главе ведомства поручения.