Комитет направил запросы производителям нефтепродуктов, а также опытовым и розничным участникам рынка
​Антимонопольное ведомство продолжает расследовать возможность сговора участников топливного рынка
Фото с сайта vse-sto.kz

Комитет по регулирования естественных монополий продолжают расследовать возможность искусственного дефицита и повышения цен на нефтепродукты. Ведомство направило необходимые запросы производителям топлива, а также 292 оптовым и 361 розничному участнику рынка, сообщает в понедельник пресс-служба министерства национальной экономики.

«По получаемым от субъектов рынка данным антимонопольным органом проводится соответствующий анализ. В случае установления признаков нарушения предпринимательского кодекса Казахстана, в частности создания искусственного дефицита и необоснованного повышения цен на ГСМ, в отношении субъектов рынка будут приняты меры антимонопольного реагирования», - говорится в сообщении Миннацэкономики.

В ведомстве напомнили, что ценовой сговор, необоснованное ограничение производства и реализации товаров, а также злоупотребления доминирующим положением со стороны субъектов рынка для создания искусственного дефицита товаров квалифицируются по статье 159 кодекса об административных нарушениях. Согласно ней, малому и среднему бизнесу эти нарушения грозят штрафом в размере 3% от общего дохода, а крупным предприятиям – в 5%. Вместе с этим антимонопольное ведомство должно конфисковать монопольный доход.

После повышением цен на ГСМ в сентябре2016 года антимонопольное ведомство провело расследования в отношении 47 розничных участников рынка. Общая сумма административного штрафа с учетом монопольного дохода составила 960 млн. тенге.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
До конца недели Казахстан получит из России расшифровки "чёрных ящиков" с самолета, упавшего близ Алматы
Новости
​Сагинтаев назвал заявления Атамбаева безответственными, провокационными и ложными
Новости
​Трамп сформулировал новые приоритеты миграционной политики США
Loading...
Просматриваемые
Новости
Банки перестали обменивать банкноты номиналом 2000, 5000 и 10000 тысяч тенге
Новости
Двое врачей и трое членов экипажа погибли в авиакатастрофе под Алматы
Новости
Пять человек погибли в результате крушения АН-28 под Алматы
Новости
Самолет санавиации потерпел крушение на подлете к Алматы
Новости
Стеклянный мост планируют построить в горах Бурабая
Новости
В России столкнулись поезд и автобус из Казахстана