​Антимонопольное ведомство продолжает расследовать возможность сговора участников топливного рынка

Комитет по регулирования естественных монополий продолжают расследовать возможность искусственного дефицита и повышения цен на нефтепродукты. Ведомство направило необходимые запросы производителям топлива, а также 292 оптовым и 361 розничному участнику рынка, сообщает в понедельник пресс-служба министерства национальной экономики.

«По получаемым от субъектов рынка данным антимонопольным органом проводится соответствующий анализ. В случае установления признаков нарушения предпринимательского кодекса Казахстана, в частности создания искусственного дефицита и необоснованного повышения цен на ГСМ, в отношении субъектов рынка будут приняты меры антимонопольного реагирования», - говорится в сообщении Миннацэкономики.

В ведомстве напомнили, что ценовой сговор, необоснованное ограничение производства и реализации товаров, а также злоупотребления доминирующим положением со стороны субъектов рынка для создания искусственного дефицита товаров квалифицируются по статье 159 кодекса об административных нарушениях. Согласно ней, малому и среднему бизнесу эти нарушения грозят штрафом в размере 3% от общего дохода, а крупным предприятиям – в 5%. Вместе с этим антимонопольное ведомство должно конфисковать монопольный доход.

После повышением цен на ГСМ в сентябре2016 года антимонопольное ведомство провело расследования в отношении 47 розничных участников рынка. Общая сумма административного штрафа с учетом монопольного дохода составила 960 млн. тенге.