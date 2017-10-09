В Алматы вновь создан 10-дневный запас ГСМ

Министерство энергетики перешло на ручное управление отгрузки ГСМ и отправляет бензин в те регионы, где ситуация наиболее критичная, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр Асет Магауов. Он также заверил, что благодаря этому стабилизировались запасы в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях.

«В целом, мы считаем, что ситуация (на рынке ГСМ - V) достаточно стабильная и контролируемая. Совместно с «КазМунайГазом» мы создали отдельно организационную группу, которая на ежедневной основе отслеживает ту статистику импорта, который идет из Российской Федерации, отслеживаем ситуацию в регионах. И уже в ручном порядке практически по тем регионам, где идет более жесткий дефицит, координируются поставки со стороны наших заводов», - рассказал Магауов.

Наиболее критичная ситуация, напомнил он, на прошлой неделе сложилась в Алматы и Алматинской области, по Жамбылской области и Кызылорде. Соответствующие уведомления в адрес нефтеперерабатывающих заводов с тем, чтобы увеличить поставки в эти регионы.

«Мы видим, что по ним ситуация выправилась. Практически на двухдневный запас поставки по этим регионам выросли. То есть, если по Алматы и Алматинской области запасы составляли порядка 8 дней, то выросли до 10-ти. По Жамбылской области запас на выходные был порядка 7 дней, сегодня уже дополнительно партии пошли, мы прогнозируем, что 8-9 дней у них запас уже сформирован», - заверил вице-министр.

В целом, на минувшую пятницу импорт бензина в Казахстан составит 12 тысяч тонн.

«В основные направления мы видим, по маршрутным телеграммам - в направлении Караганды, Акмолы, Алматинской области. Мы прогнозируем ситуацию достаточно управляемую и стабильную. С учетом поддержки российских коллег, мы считаем, что дальнейшая ситуация будет выправляться», - пообещал Магауов.