​К часу дня на президентских выборах в Кыргызстане проголосовали почти 24% избирателей

К 13:00 в Кыргызстане проголосовали почти 24% избирателей. Пока только один человек пожаловался на нарушение тайны голосования, сообщает в воскресенье ЦИК Кыргызстана.

«По состоянию на 13.00 всего по республике проголосовали 23,7% избирателей. Самую большую активность избирателей показывают жители города Ош – 31,41%, в Таласской области - 28%, в Нарыне - 26,53%, в Иссык-Кульской области - 24,77%, в Баткенской области - 23, 66%. Чуйская область - 22. 02%, Ошская область - 28, 46%, Жалал-Абад 21,23%», - сообщили агентству КирТАГ в ЦИК.

Как пишет издание Kloop.kg, свои голоса уже отдали главные кандидаты на пост президента Сооронбай Жээнбеков и Омурбек Бабанов, а также президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, премьер-министр Сапар Исаков и спикер парламента Чыныбай Турсунбеков.

Главные оппоненты обвиняют друг друга в подготовке провокаций и беспорядков. На нескольких участках наблюдатели зафиксировали нарушения, также случаются проблемы с идентификацией избирателей по отпечатку пальца. По данным ЦИК, 13 человек пожаловались на отсутствие в списке избирателей, ещё один – на нарушение тайны голосования. Наблюдатели полагают, что зафиксированные нарушения не могут повлиять на итог голосования.

Голосование на президентских выборах в Кыргызстане началось в 8.00 по времени Бишкека. По всей республике были открыты 2 375 избирательных участков, включая 37 за рубежом. Общее число зарегистрированных избирателей составляет 3 025 786 человек.

Как пишет издание Deutsche Welle, цитирующее сотрудницу Центра восточноевропейских и международных исследований Берлина Беате Эшмент, общий характер голосования строится на конкуренции между двумя кандидатами – Жээнбековым и Бабановым. Она полагает, что это оставляет возможность для одного из них получить больше 50% голосов, поэтому вероятность второго тура выборов остаётся низкой. Одним из напряжённых моментов процесса остаётся использование голосов этнических узбеков на юге страны, агитация перед которыми строится на национальном факторе, способном спровоцировать социальную рознь.

«Я не думаю, что после объявления итогов, население выйдет на улицы по причине несправедливых выборов. Но я не исключаю полностью, что, как уже не раз было, те или иные группы населения будут «разогреты» кем-либо из недовольных кандидатов. Далее, я почти уверена, что Алмазбек Атамбаев все же оставит свой пост, и уже гарантированно, что он это сделает, если победит его ставленник. Но, как дело пойдет дальше, после того, как столько было конфликтов, как в тюрьме оказались люди, мне не ясно - разрыв между различными группами политиков тут непросто преодолеть», - полагает Эшмент.