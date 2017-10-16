Казахстан усилит сотрудничество с Пекином и Бишкеком по культурным объектам «Великого шелкового пути»

Казахстан попросили усилить сотрудничество с Китаем и Кыргызстаном – странами, на территории которых находятся объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, входящие в комплекс «Великий Шелковый путь». Страны должны будут подготовить совместный отчет о состоянии своих объектов «Великого шелкового пути». У Казахстана это – городище Талхиз в городе Талгар Алматинской области. Об этом говорится в итоговом документе 41 сессии Комитета Всемирного наследия, состоявшейся в июле этого года в польском Кракове.

«[Комитет всемирного наследия] просит страну-участницу (ЮНЕСКО – V) Казахстан в тесном сотрудничестве со странами-участницами Китаем и Кыргызстаном, представить в Центр всемирного наследия до 1 февраля 2018 года совместный обновленный отчет о состоянии (объектов – V) – для рассмотрения Комитетом всемирного наследия во время 42-й сессии в 2018 году», - сообщается в документе.

В ЮНЕСКО также просят «Казахстан представить в Центр всемирного наследия 1 декабря 2017 года подробный отчет о работах по реконструкции на участке компонента Талгар (Талхиз – V), как запланированных, так и принятых – для рассмотрения Консультативными органами».

В ЮНЕСКО подчеркнули, что на состояние Талхиза сильно повлияли строительные работы, которые организация просит остановить, установив за этим жесткий контроль.

В 2014 году средневековое городище «Талхиз» в Талгарском районе Алматинской области получило международный статус культурного наследия ЮНЕСКО, поэтому в вопросах его использования, охраны, сохранности и управления применяются нормы и правила международного договора – Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, ратифицированной Казахстаном в 1994 году.

В октябре 2016 стало известно, что в Талгаре, на территории Талхиза, ведутся активные строительные работы. Это вызвало отрицательную реакцию общественности. В конце октября вице-премьер Имангали Тасмагамбетов поручил прекратить все строительные работы на территории городища.

Городище Талхиз является одним из 33-х средневековых городищ Великого шелкового пути, расположенных на территориях современных Казахстана, Кыргызстана и Китая.

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Репортаж "Что Талхиз для местных жителей" https://vlast.kz/obsshestvo/20726-cto-talhiz-dla-mestnyh-zitelej.html