Законодательство будет приведено в соответствие с его нормами
​Назарбаев утвердил новую версию Налогового кодекса
Фото Марии Гордеевой

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новую версию Налогового кодекса. Законодательство будет приведено в соответствие с его нормами, сообщает в понедельник пресс-служба Акорды.

В середине декабря мажилис одобрил проект нового налогового кодекса вопреки общественному недовольству его качеством. Его разработчик – министерство национальной экономики – считает сильной стороной документа его доступность и идеологическое смещение в пользу налогоплательщиков. Министерство финансов, в свою очередь, отмечает включение в него инструментов, способных решить давнюю проблему ликвидации бездействующих юридических лиц. По мнению экспертов, в числе главных вопросов документа остаются проблемы контрагентов лжепредпринимателей и наложения штрафов на налогоплательщиков.

Официально документ вступит в силу с 1 января 2018 года.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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