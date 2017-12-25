Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новую версию Налогового кодекса. Законодательство будет приведено в соответствие с его нормами, сообщает в понедельник пресс-служба Акорды.

В середине декабря мажилис одобрил проект нового налогового кодекса вопреки общественному недовольству его качеством. Его разработчик – министерство национальной экономики – считает сильной стороной документа его доступность и идеологическое смещение в пользу налогоплательщиков. Министерство финансов, в свою очередь, отмечает включение в него инструментов, способных решить давнюю проблему ликвидации бездействующих юридических лиц. По мнению экспертов, в числе главных вопросов документа остаются проблемы контрагентов лжепредпринимателей и наложения штрафов на налогоплательщиков.

Официально документ вступит в силу с 1 января 2018 года.