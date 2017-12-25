Назарбаев пожелал Путину удачи на предстоящих выборах

Владимир Путин является фаворитом предстоящих президентских выборов в России, считает глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. По его мнению, именно действующий президент выдерживает «санкционный пресс» и продолжает вести свой народ вперед.

«Нормальный выборный процесс. Владимир Владимирович Путин выдвинулся, я желаю ему успеха. По всем данным, я думаю, что он фаворит этих выборов. И это правильно. В это трудное время, когда Россия оказалась под таким прессом очень многих государств Европы, США, Путин, как государственный деятель и президент выдерживает все это и ведет народ вперед», - заявил Назарбаев.

Президент отметил, что Россия – близкий сосед и союзник Казахстана по ОДКБ, а также очень серьезный экономический и политический партнер.

«В интересах Казахстана и казахов такие отношения сохранить, которые были всегда. Это в угоду интересах нашей страны. Я уверен, что и в интересах России. Поэтому будучи такими близкими, личными отношениями, советуемся (с Путиным - V). Они советуются, мы советуемся по каким-то вопросам. Потому что задачи общие вопросы решаем», - также заверил глава государства.

Выборы в России пройдут 18 марта.