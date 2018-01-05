Грузинский суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы

В конце октября Михаил Саакашвили заявил, что Генеральная прокуратура Украины готовит документы для его ареста и экстрадиции в Тбилиси. В свою очередь Генпрокуратура Грузии подтвердила: бывший президент заочно арестован и будет помещен в следственный изолятор в случае экстрадиции на родину. Однако власти в Тбилиси могут столкнуться с массовыми протестными акциями сторонников Саакашвили.

В пятницу стало известно, что грузинский суд заочно приговорил бывшего президента страны Михаила Саакашвили к трем годам тюремного заключения. Это первый приговор в отношении Саакашвили, создающий основания для его экстрадиции в Грузию.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года. В конце октября 2013 года, не дожидаясь окончания президентского срока, он улетел в Брюссель. Бывший грузинский президент получил гражданство Украины после «майдана». Впоследствии он занимал несколько высоких постов в Украине.

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. Саакашвили не признает этого решения, ссылаясь на его незаконность. На сегодняшний день Саакашвили находится в оппозиции к действующему президенту Украины Петру Порошенко.