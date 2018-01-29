Их общий объём составил порядка 157 млрд тенге
​Более 772 тыс. казахстанцев получили выплаты из Фонда соцстрахования в 2017 году
Фото Жанары Каримовой

Более 772 тыс. казахстанцев получили выплаты из Государственного фонда социального страхования в 2017 году. Их общий объём составил порядка 157 млрд тенге, сообщает в понедельник пресс-служба министерства труда и соцзащиты.

Более трети этих средств – 62,6 млрд тенге – пришлись на социальные выплаты по беременности, родам и усыновлению новорожденных детей. В общей сложности их получило 180 тыс. человек, средний размер пособий составил 370 тыс. тенге.

На пособия по уходу за ребёнком до достижения одного года было направлено более 74 млрд тенге, по утрате трудоспособности – 9,9 млрд. тенге, потере кормильца – 7,8 млрд. тенге, потере работы – 2,1 млрд. тенге. Средний размер социальной выплаты по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года составил более 26 тысяч тенге, ее получили свыше 435 тысяч граждан. Социальную выплату на случай потери работы получили 36 тысяч человек, ее средний размер составил – 21 тысячу тенге.

Более 42 тысяч казахстанцев были обеспечены выплатами на случай потери кормильца, средний размер которых составил около 15 тысяч тенге. Еще 79 тысяч граждан получили социальную выплату на случай утраты трудоспособности, ее средний размер – 12 тысяч тенге.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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