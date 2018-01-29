​Более 772 тыс. казахстанцев получили выплаты из Фонда соцстрахования в 2017 году

Их общий объём составил порядка 157 млрд тенге
Более 772 тыс. казахстанцев получили выплаты из Государственного фонда социального страхования в 2017 году. Их общий объём составил порядка 157 млрд тенге, сообщает в понедельник пресс-служба министерства труда и соцзащиты.
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