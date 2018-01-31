​Продлить временную регистрацию в скором времени можно будет по СМС

Над услугой работают «Правительство для граждан» совместно с министерством внутренних дел
В скором времени казахстанцы смогут продлить временную регистрацию по месту жительства с помощью СМС: за день до истечения срока регистрации на телефон будет приходить уведомление, ответив на это сообщение можно продлить временную регистрацию. Аналогичное сообщение будет направлено и собственнику жилья, который должен будет дать свое согласие, написал председатель корпорации «Правительство для граждан» Абылайхан Оспанов.
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