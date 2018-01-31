​Продлить временную регистрацию в скором времени можно будет по СМС

В скором времени казахстанцы смогут продлить временную регистрацию по месту жительства с помощью СМС: за день до истечения срока регистрации на телефон будет приходить уведомление, ответив на это сообщение можно продлить временную регистрацию. Аналогичное сообщение будет направлено и собственнику жилья, который должен будет дать свое согласие, написал председатель корпорации «Правительство для граждан» Абылайхан Оспанов.

«Мы совместно с МВД РК в рамках проактивного оказания услуг в ближайшее время запустим новый сервис – продление временной регистрации по месту пребывания (проживания) посредством SMS-сообщений. Такое решение было принято на еженедельном заседании Межведомственной комиссии под председательством вице-премьера Аскара Жумагалиева. За день до истечения срока временной регистрации услугополучателю будет направлено SMS о возможности продления временной регистрации. Он в ответ должен будет подтвердить свое согласие. Также SMS-запрос направляется собственнику жилья для получения его согласия. При подтверждении права собственности в базе данных, временная регистрация по месту жительства будет продлена автоматически», – написал Оспанов на своей странице в Facebook.

Однако для этого заявителю и собственнику жилья нужно зарегистрироваться в базе мобильных граждан – привязать ИИН к номеру мобильного телефона.