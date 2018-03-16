Мама мальчика, предположительно подвергшегося насилию, прилетит вечером в Астану – Балиева

Также прилетят адвокаты ребенка
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Уполномоченный по правам ребенка, депутат мажилиса Загипа Балиева сообщила, что адвокаты связались с мамой первоклассника из Южно-Казахстанской области, и сегодня вечером она прибудет в Астану к своему ребенку. Несколькими часами ранее на брифинге Балиева заявляла, что мать не отвечает на ее звонки.
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