Мама мальчика, предположительно подвергшегося насилию, прилетит вечером в Астану – Балиева

Уполномоченный по правам ребенка, депутат мажилиса Загипа Балиева сообщила, что адвокаты связались с мамой первоклассника из Южно-Казахстанской области, и сегодня вечером она прибудет в Астану к своему ребенку. Несколькими часами ранее на брифинге Балиева заявляла, что мать не отвечает на ее звонки.

«Приедет мама, адвокаты. Хорошо, что мы сегодня с вами провели брифинг. Нас услышали. Маме я сказала: «Пожалуйста, приезжайте, потому что он очень скучает. Они сами мне позвонили, на наши звонки не отвечали. Сказали, что сегодня вечером прилетят. Я обеспечу им полный доступ. Обязательно встретится с ребенком», - заверила Балиева.

При этом она подчеркнула, что адвокаты должны предоставить соответствующие документы прежде, чем им позволят встретиться с ребенком.

Говоря о письме матери ребенка, в котором женщина запретила проводить мальчику какие-либо экспертизы омбудсмен отметила: «Она (мать - V) – законный представитель, она должна понимать, что было принято постановление проводить повторную комплексную следственную экспертизу в Астане. Мы ей это объясним».