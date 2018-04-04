Суд отказал в апелляции по иску к Мининформации об отказе предоставлять данные о получателях госинформзаказа

Суд города Астаны не удовлетворил апелляционную жалобу общественного фонда «Правовой медиа-центр» по иску к министерству информации и коммуникаций об отказе предоставлять данные по получателям государственного информационного заказа, сообщила корреспонденту Vласти его директор Диана Окремова.

«У министерства (информации и коммуникаций - V) было два аргумента: поскольку это информация ограниченного доступа, мы не имеем права вообще на нее посягать, и второй аргумент очень странный, что они защищают права СМИ, которые получают госзаказ, поэтому многие СМИ просили их не публиковать информацию, сколько они денег получили и на что», - рассказала Окремова.

Она подчеркнула, что про просьбу СМИ не разглашать информацию услышала впервые, тем не менее судьи «почему-то этому не удивились и оставили нашу жалобу без удовлетворения». По ее словам, рассмотрение жалобы длилось около 10 минут, в суде председательствовали Кайрат Айтжанов, Вячеслав Салий и Карлыгаш Таткеева.

«Мы постараемся достучаться до председателя Верховного суда, потому что это человек, который инициировал разработку и принятие закона “О доступе к информации” <…> Если не получится, то мы, конечно, пойдем в комитет ООН по правам человека», - также отметила глава общественного фонда.

Окремова в очередной раз подчеркнула, что «сокрытие этой информации - прямая дорога к развитию благоприятной почвы для коррупции и вообще уничтожению конкуренции в нашей стране».

26 января 2018 года специализированный межрайонный экономический суд Астаны отклонил иск общественного фонда к министерству информации и коммуникаций с формулировкой, что разглашение данных по получателям государственного информационного заказа «нарушает законные права и интересы физических лиц».