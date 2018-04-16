Создать ассоциацию саморегулируемых организаций для проверок бизнеса предлагает Исекешев

Акимат не имеет права проверять на безопасность мест массового скопления людей, площадью менее полутора тысяч квадратных метров, заявил в понедельник в ходе ежегодной конференции предпринимателей города Астаны аким столицы Асет Исекешев. По его мнению, чтобы решить этот вопрос, необходимо либо возвращать госрегулирование, либо решать проблему через механизм саморегулирования. В этой связи он предложил создать в Астане ассоциацию СРО.

«По пожарной безопасности свыше 1500 квадратных метров у нас есть полномочия проверять. Сейчас все крупные центры мы проверяем по закону. Менее 1500 метров мы не можем проверять, не имеем права. Просто за это будет ответственность. Поэтому небольшие кафе, детские клубы, компьютерные, ночные клубы мы проверять не имеем права. Но мы здесь обращаемся к предпринимателям, все-таки показывают жалобы жителей, что не все еще обратили внимание на безопасность», - заявил Исекешев.

В этой связи аким города предложил вновь ввести лицензирование и госконтроль, либо решать этот вопрос через механизм саморегулирования.

«Лично я за механизм саморегулирования, потому что госконтроль – это будет откат», - подчеркнул Исекешев.

Поэтому, чтобы бизнес отвечал интересам простых жителей, которые «являются главными, по идее, реципиентами госуслуг», глава города предложил «в короткое время создать ассоциацию саморегулируемых организаций, которая должна утвердить стандарт.

«Сейчас, чтобы открыть хостелы, не надо никаких разрешений. Значит, мы должны стандарт утвердить, что они не должны мешать жителям, или быть согласованы с отдельным входом», - привел пример Исекешев, отметив, что «нам нужно здесь найти баланс между общественными интересами и интересами бизнеса».

В свою очередь председатель президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев заверил, что все объекты, по которым говорил аким, находятся в фокусе работы предпринимателей.

«В целом, по обращениям предпринимателей со всех регионов страны, мы сформировали список проблемных проектов. У нас есть 580 системных вопросов, которые требуют изменения законодательства, изменения практики применения, снижения роли государства и так далее. Много вопросов», - признал Кулибаев, заверив, что в НПП постоянно ведут работу по совершенствованию законодательства.

По его информации, за последние годы нацпалатой рассмотрено более 20 тысяч проектов нормативно-правовых актов и внесено 6,5 тысяч замечаний, 70 процентов из которых принято.

«Большую работу мы провели по снижению контрольно-надзорных функций. Мы сократили большое количество госфункций, мы провели сокращение, где как раз было больше обращений, это по СанПиНу, по пожарной безопасности и, в целом, более тысячи контролирующих – штат сотрудников сокращен. Мы видим то, что контрольно-надзорные функции сокращаются, но при этом нам необходимо развивать систему поддержки добросовестных предпринимателей», - подчеркнул председатель президиума.

Вместе с тем он признал, что в стране необходимо развивать институты саморегулирования.

«Законодательство принято по саморегулируемым организациям, и общества защиты прав потребителей сегодня активно должны работать. Мы уже приняли решение в рамках НПП именно для того, чтобы поддержать добросовестных предпринимателей, поддержать создание и развитие организаций по защите прав потребителей», - отметил Кулибаев.

В случае если этих мер будет недостаточно, считает председатель президиума, необходимо будет «возвращаться к мерам госрегулирования».

«Комбинацию эту сейчас попробуем, и предложение Асета Орентаевича поддерживаем. Давайте в рамках столицы отработаем это взаимодействие. И, таким образом, если увидим, что где-то все-таки необходим госконтроль, лицензирование, стандарты – будем над этим работать. Этот год возьмем для того, чтобы активно проработать данную тематику», - предложил Кулибаев.