Назарбаев считает необходимым сократить число уровней управления в фонде Самрук-Казына

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев одобрил обновлённые программу трансформации и стратегию развития фонда Самрук-Казына на 2018-2028 годы. Он поручил обеспечить особый контроль за их реализацией, указал на необходимость сократить число уровней управления, сделать акцент на проведении приватизации и принять «системные решения» по крупным инвестиционным проектам, сообщает пресс-служба Акорды.

«Касательно повышения эффективности управления фондом. До сих пор продолжает действовать многоуровневая система управления компаниями фонда. Это усложняет принятие решений, требует значительных финансовых ресурсов на содержание многочисленного административно-управленческого персонала. Необходимо сократить уровни управления», - заявил президент на заседании совета по управлению фондом Самрук-Казына.

Он также сделал акцент на важности продолжения работы по приватизации активов фонда и отметил высокую заинтересованность иностранных инвесторов этим процессом. Кроме того, президент указал на необходимость принятия системных решений относительно крупных инвестиционных проектов фонда.

«Самрук-Казына» играет важную роль в экономике нашей страны. Первая долгосрочная стратегия развития Фонда была принята в 2012 году. Она была разработана с целью противодействия последствиям мирового финансового кризиса. За последние годы ситуация изменилась. Устояв перед внешними факторами, наша экономика встала на путь стабильного развития. Была проделана немалая работа», - подчеркнул Назарбаев.

Фонд «Самрук-Казына» был организован в 2008 году в результате слияния холдинга по управлению государственными активами Самрук и фондом устойчивого развития Казына. На момент объединения размер активов фонда составил порядка 47,5% к ВВП Казахстана.

В октябре 2014 года, в период резкого падения цен на нефть, Самрук-Казына объявил о начале трансформации своей структуры. С помощью неё фонд хотел добиться повышения стоимости портфельных компаний, изменить структуру портфеля и инвестиционные подходы, а также распределить полномочия и ответственность в системе управления. До 2020 года фонд планировал увеличивать активы на 630 млрд - 1 трлн тенге в год (на 8-12% от общего размера), а также демонстрировать дивидендную доходность в 190 млрд тенге (20% ежегодно).

К концу 2016 года активы холдинга выросли почти на 35% до 22,46 трлн тенге, а выручка на 38% до 4,1 трлн тенге. По подсчётам центра TALAP, в середине 2016 года активы фонда составляли около 49% от ВВП. Несмотря на это, эксперты регулярно критиковали фонд за неэффективное управление портфелем активов, увеличение присутствия государства в экономике и дублирование функций с другими управляющими холдингами.

В конце декабря 2017 года фонд возглавил Ахметжан Есимов, до этого руководивший нацкомпанией «Астана ЭКСПО-2017». В середине января правление Самрук-Казына оптимизировало численность департаментов и структурных подразделений фонда с 37 до 27, а также вдвое сократило количество управляющих директоров – до 5. В начале марта менеджмент фонда должен был предоставить новую стратегию развития.