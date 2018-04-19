​Депутат заявила, что законопроект Минфина не сможет восстановить платежеспособность граждан

Предложенный Минфином закон о восстановлении платежеспособности граждан – не более чем иллюзия помощи. Гораздо более эффективным способом выправить материальное положение граждан могло бы стать регулирование беззалогового кредитования, такое мнение во время заседания депутатов фракции «Нур Отан» выразила председатель комитета палаты по финансам и бюджету Гульжана Карагусова.

«Этот законопроект (О восстановлении платежеспособности - V) давно стоит на повестке дня. Мы, к сожалению, имели такую практику – это для того, чтобы поставить галочку и сказать, что мы выполнили план законопроектных работ. Если от имени человека зависит его судьба, то от названия закона зависит то, как он будет работать, и самое главное – как его будет воспринимать население. <…> Уважаемый Минфин! Как вы будете восстанавливать платежеспособность человеку, у которого её нет априори? Еще ведь и закона нет, а вы уже порождаете восприятие, что государство ему «восстановит», - возмутилась депутат.

По её мнению, депутаты законодательно уже сделали все возможное, чтобы предупредить и человека, и банки «не встраиваться в такие истории». «Мы без конца предупреждаем о мошенниках, обо всем. Мы добились того, что теперь сначала погашается основной долг по кредитам, потом пеня и штрафы. Мы добились того, чтобы людям облегчить. Мы зажали коллекторов», - перечислила она.

«Зачем вы опять обманываете население вот таким названием?, - продолжила возмущаться Карагусова. – Вы видели, сколько огрехов в России – почему вы это не учитываете? Это действительно, форс-мажорное обстоятельство. Больше никаких! Потому что, на все остальное мы дали право банку. (…) Мы дали банкам право не выселять человека из квартиры, а перевести его на договор аренды. Человек просто должен очень хорошо подумать», - считает она.

По убеждению Карагусовой, сегодня необходимо отрегулировать выдачу беззалоговых потребительских кредитов, так как «иногда человека просто вынуждают в магазине взять их».

«Как представитель социальной сферы, я против такого названия закона. Категорично! Потому что вы рождаете утопические иллюзии у населения. Ни о каком восстановлении речь не идет», - заявила она.

Председатель общественного совета министерства финансов Борис Парсегов считает, что в данном вопросе не нужен отдельный законопроект, а, возможно, достаточно внести отдельную главу в действующее законодательство о банкротстве и реабилитации. Вместе с тем, подчеркнул он, возникают общие вопросы по поводу восстановления платежеспособности.

«У нас, к сожалению, в проекте закона все свелось к подпункту 6 пункта 3 статьи 31, где в плане восстановления платежеспособности говорится, что может быть предусмотрено трудоустройство должника. «Может быть» - это не гарантия. А понимая, что никаких других норм, которые реально позволят восстановить (ничего не изменится - V). Ведь от того, что мы распишем процедуру продажи активов – это не восстановление платежеспособности, это погашение долга», - подчеркнул председатель.

Он также остановился на проблемах, предшествующих проблемам заёмщиков. «Когда человек кредитуется под заработную плату и под какого-то гаранта, вот здесь-то и возникают проблемы. Они делятся на две основные причины. Первая – это недобросовестность работников самого банка, который оформляет кредит человеку с платежами 120 тысяч тенге в месяц, а реальный доход - 80 тысяч тенге в месяц. То есть делаются фиктивные справки», - рассказал Парсегов.

Другая, более печальная ситуация, по его словам, когда человек имел работу, должность, перспективы, но в один момент лишился всего. Итог – он не может платить по кредиту. «И ставить вопрос о восстановлении платежеспособности – мы за, но видя меры в законе, мы говорим, что надо или их отрабатывать, либо менять название закона, чтобы не внушать ненужного доверия людям, что этот закон решит их восстановление. Он решит вопрос только списания долга», - подчеркнул эксперт.