​Депутат заявила, что законопроект Минфина не сможет восстановить платежеспособность граждан

«Этот законопроект (О восстановлении платежеспособности - V) давно стоит на повестке дня. Мы, к сожалению, имели такую практику – это для того, чтобы поставить галочку и сказать, что мы выполнили план законопроектных работ. Если от имени человека зависит его судьба, то от названия закона зависит то, как он будет работать, и самое главное – как его будет воспринимать население. <…> Уважаемый Минфин! Как вы будете восстанавливать платежеспособность человеку, у которого её нет априори? Еще ведь и закона нет, а вы уже порождаете восприятие, что государство ему «восстановит», - возмутилась депутат.
По её мнению, депутаты законодательно уже сделали все возможное, чтобы предупредить и человека, и банки «не встраиваться в такие истории». «Мы без конца предупреждаем о мошенниках, обо всем. Мы добились того, что теперь сначала погашается основной долг по кредитам, потом пеня и штрафы. Мы добились того, чтобы людям облегчить. Мы зажали коллекторов», - перечислила она.
«Зачем вы опять обманываете население вот таким названием?, - продолжила возмущаться Карагусова. – Вы видели, сколько огрехов в России – почему вы это не учитываете? Это действительно, форс-мажорное обстоятельство. Больше никаких! Потому что, на все остальное мы дали право банку. (…) Мы дали банкам право не выселять человека из квартиры, а перевести его на договор аренды. Человек просто должен очень хорошо подумать», - считает она.
По убеждению Карагусовой, сегодня необходимо отрегулировать выдачу беззалоговых потребительских кредитов, так как «иногда человека просто вынуждают в магазине взять их».
«Как представитель социальной сферы, я против такого названия закона. Категорично! Потому что вы рождаете утопические иллюзии у населения. Ни о каком восстановлении речь не идет», - заявила она.
Председатель общественного совета министерства финансов Борис Парсегов считает, что в данном вопросе не нужен отдельный законопроект, а, возможно, достаточно внести отдельную главу в действующее законодательство о банкротстве и реабилитации. Вместе с тем, подчеркнул он, возникают общие вопросы по поводу восстановления платежеспособности.
«У нас, к сожалению, в проекте закона все свелось к подпункту 6 пункта 3 статьи 31, где в плане восстановления платежеспособности говорится, что может быть предусмотрено трудоустройство должника. «Может быть» - это не гарантия. А понимая, что никаких других норм, которые реально позволят восстановить (ничего не изменится - V). Ведь от того, что мы распишем процедуру продажи активов – это не восстановление платежеспособности, это погашение долга», - подчеркнул председатель.
Он также остановился на проблемах, предшествующих проблемам заёмщиков. «Когда человек кредитуется под заработную плату и под какого-то гаранта, вот здесь-то и возникают проблемы. Они делятся на две основные причины. Первая – это недобросовестность работников самого банка, который оформляет кредит человеку с платежами 120 тысяч тенге в месяц, а реальный доход - 80 тысяч тенге в месяц. То есть делаются фиктивные справки», - рассказал Парсегов.
Другая, более печальная ситуация, по его словам, когда человек имел работу, должность, перспективы, но в один момент лишился всего. Итог – он не может платить по кредиту. «И ставить вопрос о восстановлении платежеспособности – мы за, но видя меры в законе, мы говорим, что надо или их отрабатывать, либо менять название закона, чтобы не внушать ненужного доверия людям, что этот закон решит их восстановление. Он решит вопрос только списания долга», - подчеркнул эксперт.
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