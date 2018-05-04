Встреча Назарбаева и Си Цзиньпиня состоится в июне

Главы Казахстана и Китая Нурсултан Назарбаев и Си Цзиньпин встретятся в июне, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на выступление посла КНР Чжана Ханьхуэйя на церемонии открытия представительства Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) в Астане.

«В этом году нас ждет очень много важных событий. Я считаю, что самое важное событие – это будет встреча между нашими президентами в июне месяце в Китае. И, конечно, в этом году мы ожидаем очень много важных визитов руководства Казахстана в Китай, в том числе и уважаемого премьер-министра господина Бакытжана Сагинтаева, первого вице-премьера господина Аскара Мамина. Это свидетельствует о том, что у нас контакты на высшем и высоком уровне. Это также свидетельствует о высоком уровне развития наших отношений и сотрудничества», - сказал Чжан Ханьхуэй.

На открытии банка в Астане также выступил заместитель премьер-министра Казахстана Ерболат Досаев: «По сравнению с моментом установления наших дипломатических отношений наш двусторонний товарооборот увеличился почти в 30 раз, общий объем инвестиций Китая в Казахстан превысил 40 миллиардов долларов».

Вице-премьер напомнил, что именно в Астане в сентябре 2013 года глава КНР Си Цзиньпин впервые озвучил историческую концепцию о создании инициативы «Один Пояс – Один Путь». «Сегодня реализуются планы по сопряжению этой инициативы и казахстанской новой экономической политики "Нурлы жол"», - отметил Досаев.

Крупнейший китайский коммерческий банк Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) открыл представительство в Астане спустя 25 лет после начала работы в Алматы. Он входит в «большую четверку» крупнейших госбанков Китая.