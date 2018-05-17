Трамп подтвердил неопределенность вокруг встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп подтвердил отсутствие ясности вокруг встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном после того, как Пхеньян поставил под вопрос ее проведение, сообщает Рейтер .

Ранее Пхеньян пригрозил отменой саммита в формате США - Северная Корея. Северокорейские власти недовольны проведением США совместных военных учений с Южной Кореей. Также КНДР отменил запланированные на 16 мая переговоры на высоком уровне с Южной Кореей. Ким Чен Ын сообщил, что может передумать, если Вашингтон будет настаивать на одностороннем уничтожении ядерного оружия.

В четверг президент США Дональд Трамп на вопрос, состоится ли его встреча с Кимом, ответил: «Посмотрим». Также он добавил, что не откажется от требования об уничтожении ядерного оружия КНДР. «Никакого решения, нам вообще ни о чем не сообщали... Мы ничего не видели, мы ничего не слышали», - сказал Трамп.

Помощники президента США, которых, по словам одного из американских чиновников, предупреждение Северной Кореи застало врасплох, в среду пытались понять, является ли оно тактическим ходом Пхеньяна или попыткой сорвать переговоры. Отмена встречи, которая стала бы первой для лидеров США и КНДР, может лишить Трампа крупнейшего за время его президентства внешнеполитического достижения.

Белый дом сообщил, что надеется, что встреча состоится, добавив, что Трамп готов к тяжелым переговорам. «Президент готов к встрече, если она состоится», - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в интервью телеканалу Fox News.