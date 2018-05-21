Во время ЧП на месторождении в Мангистау погиб один человек, трое госпитализированы

На нефтяном месторождении Комсомольское в Мангистауской области произошло возгорание дренажной емкости во время капитального ремонта скважины, в результате чего один рабочий погиб, трое человек получили ожоги разной степени тяжести, сообщила в воскресенье вечером ЛАДА.kz со ссылкой на официального представителя комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Руслана Иманкулова.

«Информация о возгорании дренажной емкости на площади 40 квадратных метров на месторождении Комсомольское 19 мая в 22:22 поступила в центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) 20 мая в 02:58. Инцидент произошел при капитальном ремонте скважины. В результате этого на месте происшествия от полученных травм скончался рабочий подрядной организации ТОО «М-Техсервис» 1986 года рождения. Трое (двое 1973 и один 1980 годов рождения) получили ожоги различной степени и были госпитализированы в Мангистаускую областную больницу», - цитирует газета Иманкулова.

По данным издания, один из рабочих с 60% ожогов тела находится в реанимации, двое - в отделении травматологии.

Пожар ликвидировали в 00:23. В его ликвидации участвовали восемь работников и две единицы техники негосударственной противопожарной службы ТОО «Өрт сөндіру қызметі».

