Уголовное дело заведено по факту ЧП на месторождении в Мангистау

В ночь с субботы на воскресенье на нефтяном месторождении Комсомольское в Мангистауской области произошло возгорание дренажной емкости во время капитального ремонта скважины, в результате чего один рабочий погиб, трое человек получили ожоги разной степени тяжести. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело, сообщает Казинформ .

По данным пресс-служба ДВД Мангистауской области, по указанному факту возбуждено дело по статье 156 часть 3 Уголовного кодекса Казахстана (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) и зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, ведутся следственные действия.

В ночь с 19 на 20 мая на нефтяном месторождении «Комсомольское» возник пожар, от последствий которого погиб один человек и трое пострадали. Один из пострадавших с ожогами более 60% поверхности тела лежит в реанимационном отделении.