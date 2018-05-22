Уголовное дело заведено по факту ЧП на месторождении в Мангистау

В ночь с субботы на воскресенье на нефтяном месторождении
Комсомольское в Мангистауской области произошло возгорание дренажной емкости во
время капитального ремонта скважины, в результате чего один рабочий погиб, трое
человек получили ожоги разной степени тяжести. В связи с происшествием возбуждено
уголовное дело, сообщает Казинформ.
По данным пресс-служба ДВД Мангистауской области, по указанному факту возбуждено дело по статье 156 часть 3 Уголовного кодекса Казахстана (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) и зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, ведутся следственные действия.
В ночь с 19 на 20 мая на нефтяном месторождении «Комсомольское» возник пожар, от последствий которого погиб один человек и трое пострадали. Один из пострадавших с ожогами более 60% поверхности тела лежит в реанимационном отделении.
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