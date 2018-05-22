Дело возбуждено по статье о нарушении правил охраны труда
Уголовное дело заведено по факту ЧП на месторождении в Мангистау
Фото Жанары Каримовой

В ночь с субботы на воскресенье на нефтяном месторождении Комсомольское в Мангистауской области произошло возгорание дренажной емкости во время капитального ремонта скважины, в результате чего один рабочий погиб, трое человек получили ожоги разной степени тяжести. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело, сообщает Казинформ.

По данным пресс-служба ДВД Мангистауской области, по указанному факту возбуждено дело по статье 156 часть 3 Уголовного кодекса Казахстана (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) и зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, ведутся следственные действия.

В ночь с 19 на 20 мая на нефтяном месторождении «Комсомольское» возник пожар, от последствий которого погиб один человек и трое пострадали. Один из пострадавших с ожогами более 60% поверхности тела лежит в реанимационном отделении.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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