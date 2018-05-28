По словам родных погибшей студентки, расследование проводится с нарушениями
​Омбудсмен Аскар Шакиров призвал к должному расследованию гибели казахстанки в Москве
Фото bnews.kz

Уполномоченный по правам человека Аскар Шакиров обратился к коллеге из России – омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в обеспечении объективности расследования гибели студентки из Казахстана Томирис Байсафа, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека.

Расследованием инцидента занимается главное следственное управление по Западному административному округу Москвы. Родители погибшей девушки сообщили омбудсмену о процессуальных нарушениях - в частности, об отказе в предоставлении информации о ходе следствия и невыполнении необходимых экспертиз.

«Уполномоченный по правам человека Аскар Шакиров обратился к Омбудсмену Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой оказать в пределах своей компетенции содействие в обеспечении объективности расследования гибели в апреле 2018 года при невыясненных обстоятельствах студентки Московского государственного института международных отношений МИД РФ Томирис Байсафа <…> Принимая во внимание неоднозначность сложившейся ситуации, затрагивающей всесторонние правозащитные аспекты, Омбудсмен обратился с просьбой оказать содействие в рассмотрении вышеизложенных фактов, а также принятии необходимых мер для должного и транспарентного расследования данного инцидента», – говорится в сообщении.

13 апреля студентка из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа одного из учебных корпусов МГИМО. 3 мая стало известно, что девушка, находившаяся в тяжелом состоянии, скончалась.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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