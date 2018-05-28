​Скончались двое пострадавших в результате ЧП на месторождении в Мангистау

Госпитализированный в городскую больницу №1 Астаны нефтяник и его коллега, доставленный спецбортом НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского в Москву, скончались от полученных травм. Еще один пострадавший находится в больнице Астаны, его состояние оценивается как тяжелое, пишет региональное издание «Лада» .

По данным Мангистауской областной больницы, о смерти пострадавших рабочих стало известно 26 мая.

«Пациент, транспортированный в московскую клинику, умер от травм, несовместимых с жизнью, сердечной недостаточности, нарастания полиорганной недостаточности. Прогноз изначально был неблагоприятный. Также от травм, несовместимых с жизнью, скончался один из пострадавших, доставленных в клинику Астаны. Третий пациент, транспортированный в Астану, продолжает получать лечение, находится в тяжелом состоянии», – приводит издание слова заместителя директора Мангистауской областной больницы Умит Ильясовой.

В ночь с 19 на 20 мая на нефтяном месторождении «Комсомольское» при капитальном ремонте скважины возник пожар, в результате которого на месте погиб один человек, а трое были доставлены в больницу.