Дуров предупредил о сбоях в работе Telegram по всему миру из-за Apple

В четверг основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Apple, после требования российских властей удалить Telegram из App Store, не позволяет обновить мессенджер по всему миру. Из-за этого, у пользователей в iOS 11.4 могут возникнуть проблемы с работой некоторых функций в Telegram, в частности, с отображением стикеров, сообщают Ведомости .

«В то время как Россия составляет всего 7% от пользовательской базы Telegram, Apple ограничивает обновления для всех пользователей Telegram по всему миру с середины апреля», - написал основатель мессенджера.

Как рассказал Дуров, из-за действий Apple Telegram не соответствует новым требованиям европейского законодательства по обработке персональных данных (GDPR). Предельный срок для компаний, к которому они должны были привести свои сервисы в соответствие с новыми требованиями, - 25 мая.

«Мы считаем, что сделали единственно возможную вещь, стремясь сохранить право наших пользователей на неприкосновенность частной жизни в проблемной стране», - заявил бизнесмен. Он подчеркнул, что Apple «не на нашей стороне». Дуров извинился перед пользователями за неудобства и поблагодарил их за терпение. «Мы продолжаем наши усилия по урегулированию ситуации и будем держать вас в курсе», - пообещал предприниматель.

Роскомнадзор начал ограничивать доступ к Telegram на территории России с 16 апреля. Поводом к блокировке стал отказ мессенджера предоставить Федеральной службе безопасности ключи шифрования переписки пользователей. Соответствующее решение о запрете работы мессенджера в России принял 13 апреля Таганский суд Москвы.

Позже Роскомнадзор потребовал от Apple удалить из магазина приложений AppStore Telegram, а также ограничить рассылку его сервисных push-уведомлений. Ведомство ожидает от американской компании отчета о ситуации в течение месяца, в противном случае обещает «нарушить функционирование AppStore». О блокировке обновлений приложения Telegram в AppStore в требованиях Роскомнадзора не говорилось.

Американская компания Apple начала блокировать обновления приложения Telegram еще в апреле. Пользователи систем Android в то же время не сталкиваются с какими-либо проблемами.

Казахстан также направил в адрес Telegram официальное уведомление о выполнении судебного решения и принятии мер по удалению либо ограничению доступа для пользователей с территории Казахстана к материалам запрещенного общественного движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). В апреле министр информации и коммуникаций Даурен Абаев заявлял, что правительство не заинтересовано в блокировке мессенджера, со стороны которого уже есть «определенные действия».