Правительство Казахстана осенью отчитается перед партией «Нур Отан» о реализации предвыборной программы

Партия «Нур Отан» усиливает общественный контроль за реализацией государственных и правительственных программ. В этой связи осенью планируется заслушать отчет правительства по исполнению предвыборной программы партии. Кроме того, предлагается ежегодно проводить форум первичных организаций, сказал в пятницу в ходе расширенного заседания политического совета первый заместитель председателя партии Маулен Ашимбаев.

«Согласно вашим поручениям партия усиливает общественный контроль за реализацией ключевых государственных и правительственных программ. В данном контексте особое место занимает предвыборная программа партии «Нур Отан», реализация которой начата в 2016 году. Предлагается осенью текущего года заслушать отчет правительства об ее исполнении», - сообщил Ашимбаев.

Он отметил, что сегодня реализуется ряд проектов по трансформации деятельности самой партии. Активизирована работа с первичными партийными организациями, общее количество которых сегодня составляет около шести тысяч.

«Прорабатываются меры по поощрению лучших из них. Мы предлагаем ежегодно проводить форум первичных партийных организаций», - добавил первый заместитель председателя.

По его информации, в целом, разработаны и инициированы 22 новых проекта, которые «работают на реализацию нашей идеологической повестки и модернизацию самой партии». В первую очередь внимание уделено цифровизации.

«Все проекты являются первым этапом модернизации партии «Нур Отан». По мере реализации отмеченных проектов, будут инициироваться новые предложения в рамках вашей стратегической политики.... В случае вашего одобрения, они будут включены в конкретный план партийной модернизации, который будет внесен на утверждение бюро политического совета партии», - заключил Ашимбаев.