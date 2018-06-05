​Иран намерен увеличить мощности по обогащению урана

Тегеран уведомит об этом Международное агентство по атомной энергии
Иран намерен увеличить мощности для производства шестифтористого урана во вторник в ответ на распоряжение лидера страны Али Хаменеи. Для этого у страны есть возможности ускорить производство специальных центрифуг, пишут Ведомости.
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