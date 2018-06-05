Тегеран уведомит об этом Международное агентство по атомной энергии
​Иран намерен увеличить мощности по обогащению урана
Фото с сайта baltnews.lt

Иран намерен увеличить мощности для производства шестифтористого урана во вторник в ответ на распоряжение лидера страны Али Хаменеи. Для этого у страны есть возможности ускорить производство специальных центрифуг, пишут Ведомости.

«В письме, которое будет передано МАГАТЭ, Иран объявит, что процесс увеличения мощностей для производства шестифтористого урана начнется во вторник», – рассказал официальный представитель Организации по атомной энергии страны Бехруз Камальванди.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился начать подготовку к наращиванию мощностей по обогащению урана, если международное соглашение по иранской ядерной программе будет сорвано. В мае США объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий, который предусматривает сворачивание ядерной военной программы Ирана в обмен на отмену санкций со стороны Совбеза ООН и других государств. Белый дом настаивает, что в действительности ядерная сделка не соблюдалась. Другие участники соглашения – Франция, Китай, Россия, Великобритания, Германия – намерены соблюдать условия соглашения.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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