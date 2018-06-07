В Мексике начали бороться с распространением ложной информации в Whatsapp

Медиа-организации Animal Político, AJ+ Español и Pop-Up Newsroom запустили инициативу Verificado-2018 в марте этого года. Она направлена на проверку распространяемых новостей, выходящих накануне предстоящих 1 июля президентских выборов.

При этом выбор Whatsapp обуславливается тем, что он является самым популярным мессенджером в Мексике, другой причиной является то, что чаще всего именно в мессенджере распространяются фотографии, картинки и новости, источник которых тяжело отследить.

Verificado создали аккаунт в Whatsapp, на который можно отправлять ссылки на новости, после чего пользователю ответят, настоящая ли это новость или нет. С момента создания на аккаунт подписались 4 800 человек, было написано 18 500 сообщений и отвечено на 13 800 из них.

«Мы понимаем, что Whatsapp, в отличии от Facebook и Twitter, являются пространством личного общения с семьей и друзьями. Поэтому вместо публичного распространения наших разоблачений, мы выбрали более индивидуальные отношения с пользователями», – объясняет Диана Ларрея Максиз, контент-редактор в Al Jazeera Media Institute.

Для более эффективной борьбы с ложной информацией Verificado ежедневно публикуют в среднем 10 разных статусов, где рассказывают о новых разоблачениях ложной информации. Пользователи также могут поделиться этими статусами со своим кругом общения. Такие статусы в среднем набирают 1 000 просмотров.

Таким образом, организации хотят показать, насколько огромно количество ложной информации, которая распространяется в мессенджерах ежедневно.

Во всем мире в настоящее время множество организаций занято поиском новых форм, которые помогут остановить поток фейковой информации, распространяемой в соцсетях и мессенджерах.