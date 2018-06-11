Казахстан не ведет переговоров о введении безвизового режима с Китаем - МИД

Министерство иностранных дел Казахстана сообщает, что не ведет переговоров о введении безвизового режима с Китаем, а информация об этом, распространяемая в мессенджерах, не только ложная, но и «граничащей с провокацией».

По данным министерства, Казахстан ведет активную работу с китайской стороной об увеличении срока безвизового пребывания для граждан Казахстана, следующих транзитом через международные аэропорты Китая - с 24 часов до 72 часов, а также о возобновлении выдачи индивидуальных виз казахстанцам, желающим посетить Китай.

«Работа в этом направлении продолжается на основе всестороннего взаимного сотрудничества и взаимного уважения интересов сторон», - резюмирует МИД.