Информация о безвизовом режиме с Китаем – фейк
Казахстан не ведет переговоров о введении безвизового режима с Китаем - МИД
Фото Айсулу Тойшибековой

Министерство иностранных дел Казахстана сообщает, что не ведет переговоров о введении безвизового режима с Китаем, а информация об этом, распространяемая в мессенджерах, не только ложная, но и «граничащей с провокацией».

По данным министерства, Казахстан ведет активную работу с китайской стороной об увеличении срока безвизового пребывания для граждан Казахстана, следующих транзитом через международные аэропорты Китая - с 24 часов до 72 часов, а также о возобновлении выдачи индивидуальных виз казахстанцам, желающим посетить Китай.

«Работа в этом направлении продолжается на основе всестороннего взаимного сотрудничества и взаимного уважения интересов сторон», - резюмирует МИД.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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