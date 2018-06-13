​Снять с учителей обязанность сопровождать своих выпускников на ЕНТ просит депутат

Выпускники школ должны самостоятельно подавать документы в вузы, если они хотят поступать и сдавать единое национальной тестирование. Учителя не обязаны сопровождать их в пункты проведения ЕНТ, заявила во время пленарного заседания мажилиса депутат Наталья Жумадильдаева.

По её словам, после получения школьного аттестата, вся ответственность за поступление в высшие учебные заведения должна ложиться на школьников. В этой связи в своем депутатском запросе она обратилась к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву с просьбой решить этот вопрос.

«Единое национальное тестирование до 2016 года являлось формой внешней аттестации качества знаний учащихся, совмещающей выпускные экзамены в школе и вступительные - в вузы. С 2017 года министерством образования и науки принято решение о разделении ЕНТ на два этапа. Новый формат предполагает сдачу выпускниками экзамена в школе для получения аттестата о среднем образовании, а для поступления в вузы – ЕНТ», - напомнила Жумадильдаева.

Таким образом, отметила она, сформирован новый порядок самостоятельной оценки качества знаний абитуриентов при поступлении в вузы. Однако при этом, подача заявлений, сбор необходимой документации, передача их в пункт проведения ЕНТ, а также обеспечение явки абитуриента на экзамен возложена на школы.

«Несмотря на то, что на момент сдачи ЕНТ учащиеся уже получили аттестат и не числятся в организации образования, школа продолжает нести ответственность за выпускника, с которым у нее юридические взаимоотношения исчерпаны», - констатировала депутат.

Она добавила, что 15 июня заканчивается итоговая аттестация в школах, выпускники получат аттестаты и, с этого момента «абитуриент должен подавать документы для участия в ЕНТ не в школе, а в пункте проведения ЕНТ». И на учителей «не должна возлагаться обязанность по сопровождению абитуриентов в пункты сдачи экзаменов для поступления в вузы».

«Министр образования и науки Ерлан Сагадиев неоднократно заявлял о намерении прекратить практику выполнения учителями несвойственных им функций. Вместе с тем, своим приказом обязывает учителей делать то, что они фактически не должны делать», - подчеркнула Жумадильдаева.

Исходя из этого, она попросила премьер-министра «лично вмешаться в происходящие процессы» и отменить Параграф 1 («Порядок приема документов для участия в ЕНТ через организацию образования» - V) правил проведения единого национального тестирования и комплексного тестирования, утвержденных приказом министра образования и науки.