Они проехали 33 км по скоростной трассе
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Китайская Baidu впервые протестировала беспилотные автомобили
Фото The Verge

Китайская корпорация Baidu накануне протестировала на скоростной трассе два своих беспилотных автомобиля, сообщают Ведомости со ссылкой на агентство Синьхуа.

«Умные» автомобили Baidu проехали 33 км по скоростной трассе Таншань – Ланфан в Тяньцзине. Участок дороги, на котором проводились испытания, пока не введен в эксплуатацию, отмечает агентство.

До недавнего времени тестирование беспилотных автомобилей в Китае было запрещено. Однако летом прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что на улицах Пекина видели беспилотный автомобиль Baidu, в котором якобы находился гендиректор корпорации Робин Ли.

В апреле китайская Alibaba Group подтвердила, что занимается разработкой беспилотных автомобилей. В том же месяце компания Tencent подписала соглашение с автомобильной корпорацией Китая FAW о совместном развитии «умных» автомобилей. Ранее FAW сообщала, что уже в 2018 году может начать выпуск беспилотных грузовых автомобилей.

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