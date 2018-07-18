Как казахстанцы будут декларировать свои доходы, рассказали в Минфине

После введения всеобщего декларирования граждане, хранящие дома свыше 12 млн тенге, должны будут положить их на банковские счета, заявил в ходе брифинга в правительстве заместитель председателя комитета государственных доходов министерства финансов Мади Такиев. Он также рассказал о механизме всеобщего декларирования и том, кто и как будет обязан показать государству свои доходы.

«Вы показываете все наличные средства, которые вы храните дома. Но если сумма больше 500 МЗП - это порядка 12 млн тенге (1 МЗП – 28 284 тенге - V), вы должны будете открыть расчетный счёт в банке, и ваши деньги должны быть там. Вы должны будете показать, что в банке на расчетном счете у вас такая-то сумма», - заявил Такиев.

При этом он отметил, что за несовершеннолетних средства может показать один из родителей или опекун, указав ИИН.

«Источники подтверждать не надо. В дальнейшем мы будем вас мониторить», - подчеркнул зампред комитета.

В целом, говоря о всеобщем декларировании, которое будет введено в Казахстане с 1 января 2020 года, декларации должны будут предоставить 12,9 млн человек. Первая категория совершеннолетние граждане Казахстана, в том числе оралманы, и те, кто имеет вид на жительство; вторая - несовершеннолетние, которые имеют имущество или доли участия; третья – иностранцы, имеющие имущество на территории Казахстана.

«По предварительным данным, в 2020 году количество лиц, которые будут предоставлять декларацию, будет 12 миллионов 900 тысяч человек. Среди них городское население - 7,4 млн человек, сельское - 5,5 млн человек. При вхождении в систему декларирования будет предоставляться так называемая входная декларация «Форма №250», где будет отражаться все имущество физического лица, его кредиторская, дебиторская задолженность, налично-денежные, банковские счета по состоянию на 31 декабря 2019 года. Предусмотрено два срока предоставления декларации: до 15 июля (на бумаге) и до 15 сентября (в электронном виде)», - объяснил Такиев.

Далее, по его словам, граждане будут ежегодно предоставлять форму №260: «Это краткая декларация, ее будут предоставлять студенты, мы так думаем, пенсионеры, и люди, которые получают заработную плату без каких-либо движений по имуществу, земле и транспорту». Кроме того, будет расширенная декларация, в которой будут показаны все доходы,: в том числе те, которые были получены при реализации имущества, земли, инвестиционного золота и так далее.

«То есть, в дальнейшем будет две декларации. Одна - короткая, и одна - расширенная. В преддверии этого мы сегодня проводим обширную работу. Кроме этого, проводим пилот в Карагандинской области. В целом, в принципе, население готово. Мы провели опрос: 80% населения готовы предоставлять декларацию в электронном виде. При этом при возникновении проблемных вопросов порядка 40% готовы обратиться в ЦОНы, 32% готовы обратиться в органы госдоходов. Соответственно нами проводится работа в данном направлении. Мы сегодня готовим так называемое предзаполнение, работаем с уполномоченными государственными органами, чтобы вся база была чистая. Соответственно, когда физическое лицо будет предзаполнять декларацию, он будет уже видеть, что у него есть в наличии», - заверил заместитель председателя комитета.

Что касается самозанятых, то по ним, объяснил Такиев, готовятся поправки в налоговое законодательство, и будет введен упрощенный режим.

«По уклонению у нас в соответствии с кодексом предусмотрено: первое - это предупреждение, второе - это привлечение к административной ответственности. Штраф там порядка 50 МРП на сегодняшний день. Это для государственных служащих. У нас первоначальная входная форма. Все население - 12,9 млн человек - предоставляют декларацию. Дальнейший учет доходов и расходов у нас начинается с этого момента. Наступает грубо говоря, 2022 год. Налогоплательщик приобретает имущество. Тогда мы можем задать вопрос: "Откуда ты приобрел? Когда ты зашёл в систему всеобщего декларирования, у тебя не было таких денег, и за два года ты не заработал. Соответственно где-то ты что-то взял и недопоказал, недоплатил" и так далее», - резюмировал Такиев.