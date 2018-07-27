Осужденные за тяжкие преступления не выйдут на свободу в связи с гуманизацией законодательства – Генпрокуратура

Среди 5000 осужденных, которые в ближайшее время должны выйти на свободу в связи с гуманизацией законодательства нет тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заявил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов.

«В СМИ, к сожалению, публиковались статьи, что освободят 5 тыс осужденных за тяжкие преступления. Причисляют к ним осужденных за изнасилования, грабеж, причинения тяжкого вреда здоровья и другие насильственные преступления. Сразу хочу заверить, что эти новости не соответствуют действительности», - заявил Ахметжанов.

Он также заверил, что «насильников, убийц, педофилов никто никогда не собирался и не собирается освобождать».

В целом, говоря о нормах законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и деятельности правоохранительных и специальных органов», Ахметжанов отметил, что он направлен на гуманизацию уголовной политики. Документ вступает в силу с 31 июля. В частности, по 247 преступлениям небольшой и средней тяжести, не связанных с причинением смерти человеку, в качестве альтернативного наказания впервые вводятся общественные работы, которые заключаются в виде благоустройства городов и сел.

«Их (общественные работы - V) не будут назначать за преступления (связанные – V) с гибелью людей, в том числе по неосторожности, за любые тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за преступления против детей. Почему вводим такую альтернативу? Подсудимые не могли оплатить штраф, а лишения свободы по нетяжким преступлениям везде вызывало резонанс. Поэтому сегодня мы вводим общественные работы, теперь осужденные будут приносить пользу обществу, благоустраивать города и села. Прогнозируем, что к общественным работам ежегодно будет привлекаться более 1000 человек», - пояснил заместитель генерального прокурора.

Кроме того, законом будет снижет минимальный размер штрафа с 500 до 200 МРП (с 1,2 млн. до 481 тыс.) и увеличится минимальный срок его уплаты с 6 месяцев до 3 лет.

«Это даст право порядка тысячи граждан обратиться в суд за снижением суммы штрафа и продлением срока погашения», - уверены в генеральной прокуратуре.

По преступлениям против собственности, в сфере экономики и некоторым другим в 2 раза увеличиваются пороги значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба.

«Всего под данную поправку подпадают 2,5 тыс. осужденных к лишению свободы преимущественно за растрату вверенного имущества и мошенничество. Им сократят сроки наказания», - также отмечают в ведомстве.

По 12 составам тяжких преступлений в качестве альтернативного наказания суды смогут назначать ограничение свободы. К ним относятся воинские, экономические, должностные преступления и преступления против собственности. Еще по 32 преступлениям, в том числе 13 экономическим, снижается верхний предел срока лишения свободы на 2-3 года.

Расширяется сфера применения кратных штрафов. Теперь за мошенничество и растрату вверенного имущества размер штрафа составит от 10-ти до 20-кратной стоимости причиненного ущерба.

Вместе с тем смягчаются условия отбывания наказания в виде лишения свободы социально не опасной категории осужденных и впервые осужденных к лишению свободы на срок до 2-х лет. Их будут направлять в учреждения с минимальным уровнем безопасности. Всего в учреждения минимальной безопасности с более строгих режимов в рамках поправок переведут порядка 400 осужденных.

В итоге прогнозируется, что гуманизация коснется порядка 5 тысяч человек, «но это не значит, что они освободятся одномоментно».

«Этот процесс будет протекать поэтапно. Часть осужденных, отбывших значительную часть срока, при условии погашения ущерба и положительной характеристики, суд освободит сразу. Другим осужденным сократят сроки наказания», - заключил Ахметжанов.