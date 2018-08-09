Мир за ночь. 8-9 августа 2018 года

Продолжение падения рубля из-за публикации нового пакета санкций США против России, заявление двоюродной сестры режиссера Олега Сенцова о его критическом состоянии, решение Саудовской Аравии продать все без разбора активы в Канаде, ожидание самой большой сделки по привлечению инвестиций в корпоративный мессенджер Slack и введение новой номинации для премии «Оскар»

Рубль и акции на российской бирже подешевели после статьи в газете «Коммерсант» о готовящихся санкциях США против России. Доллар на торгах на Московской бирже к 20:26 по времени Москвы среды подорожал почти на 1,2 рубля до почти 64,7 рубля. Евро - более чем на 1,3 рубля до почти 75 рублей. Индекс Мосбиржи к 20:42 упал на 1%, а индекс РТС - почти на 3%, пишет BBC.

В статье Комплекс мер по сдерживанию Дональда Трампа, Коммерсант пишет, что газете удалось ознакомиться с текстом законопроекта новых санкций против России и пересказывает его содержание, отчасти повторяя то, что было известно ранее. В интернет-версии статьи можно скачать 103-страничный скан документа. Он был внесен в Конгресс 1 августа. На сайте полный текст по-прежнему отсутствует. Парламент США ушел на каникулы до начала сентября.

В экономической части содержится запрет на операции и замораживание в США активов семи российских банков, уже находящихся в санкционном режиме, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка. На практике это будет означать невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США. Кроме этого, текст содержит фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель - но только с новыми выпусками. Также проект предлагает распространить мониторинг нарушения санкций на деятельность страховых компаний и другие пункты.

Вместе с этим сенаторы предлагают признать Россию государством, спонсирующим терроризм. Помимо того авторы документа требуют, чтобы был подготовлен доклад о личном состоянии Владимира Путина, президент США Дональд Трамп потребовал от России вернуть Крым Украине, а также осудил вмешательство России в выборы в США.

«Текст выглядит довольно жестким, хуже, чем ожидания, и при этом включает много деталей, которые особенно неприятны. Скажем, приравнивание России к странам, спонсирующим терроризм», - объясняет профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов. По его словам, российский рынок в целом реагирует на новости медленнее, чем рынок США. Если на развитых и ликвидных рынках новости «отыгрываются» за 2-3 дня, то, согласно исследованиям, внешние шоки могут влиять на цены на активы на российском рынке в течение 20 дней.

Наталья Каплан — двоюродная сестра режиссера Олега Сенцова — сообщила о «катастрофическом состоянии» своего брата. Он держит голодовку в российской колонии 87 дней. По её словам, она получила от брата письмо через адвоката. «…Он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких!» — цитирует её Коммерсант.

Каплан сообщила, что Сенцов отказался от перевода в гражданскую больницу, поскольку уверен, что «просто не переживет этап, а в гражданской больнице в Лабытнанги, куда он уже попадал в реанимацию, над ним издеваются еще больше, чем в тюремной». 7 августа, об ухудшении состояния Олега Сенцова сообщил его адвокат Дмитрий Динзе. По его словам, у режиссера анемия и замедленный пульс — около 40 ударов в минуту. УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу настаивает, что врачи оценивают состояние Олега Сенцова как удовлетворительное.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила российским правозащитникам обсудить на любых условиях обмен Сенцова. Она добавила, что договоренность президентов России и Украины о ее посещении граждан Украины в российских колониях не выполнена, поэтому она не может проверить информацию о стабильном состоянии здоровья Олега Сенцова.

Олег Сенцов был арестован в Крыму в 2015 году и спустя полгода приговорен к 20 годам колонии строгого режима за подготовку терактов. 14 мая режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских заключенных, отбывающих сроки в российских колониях.

Власти Саудовской Аравии приняли решение продать канадские активы, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Центробанк и пенсионные фонды королевства поручили компаниям, управляющим их активами за границей, продать канадские акции, облигации и инструменты денежного рынка «независимо от их стоимости», сообщают Ведомости.

В понедельник, 6 августа, Саудовская Аравия объявила о приостановке «всех новых деловых и инвестиционных операций» с Канадой, а также о выдворении из королевства посла страны в течение 24 часов. Такое решение стало ответом на призыв канадского министра иностранных дел Христи Фриланд немедленно освободить задержанных гражданских активистов. Эр-Рияд расценил ее заявление как вмешательство во внутренние дела.

По информации FT, Саудовская Аравия выделила более $100 млрд управляющим компаниям на инвестиции в глобальные рынки. По словам одного из источников, доля инвестиций в канадские активы, вероятно, «была достаточно низкой», однако такое решение королевства несет в себе довольно сильный посыл. Решив продать канадские активы, Эр-Рияд демонстрирует финансовую и политическую силу, предостерегая власти других стран от вмешательства во внутренние дела государства, считает неназванный банкир.

Корпоративный мессенджер Slack собирается привлечь $400 млн, что станет крупнейшим раундом инвестиций в истории стартапа в случае успешного завершения сделки, пишет Коммерсант. По данным источников TechCrunch, в сделке примут участие General Atlantic и Dragoneer. Как отмечает издание, дополнительное финансирование увеличит оценку платформы до $7 млрд, на $2 млрд больше, чем после предыдущего раунда в сентябре 2017 года. Тогда Slack привлек $250 млн, а его оценка составила $5,1 млрд.

Сервис для корпоративной переписки Slack был основан в 2013 году и с тех пор смог получить финансовую поддержку не менее чем от 41 инвестора. В июле 2018 года мессенджер Slack купил одного из своих главных конкурентов — HipChat. В настоящее время сервисом пользуются 8 млн человек в день, из которых 3 млн — оформили платную подписку. Клиентами сервиса являются 65% компаний из списка Fortune 100, в том числе Capital One, eBay, IBM, 21st Century Fox и другие.

Американская киноакадемия объявила, что вводит новую номинацию для премии «Оскар» — за выдающийся популярный фильм, пишет сайт телеканала Дождь. Кроме того, она сообщила, что в 2020 году церемонию награждения проведут 9 февраля, а не в марте, как обычно, и что трансляция станет более доступной и будет продолжаться в течение трех часов.

В последний раз организаторы «Оскара» добавляли новую номинацию в 2001 году для мультфильмов, напоминает Vanity Fair. В последние годы снижался интерес телезрителей к трансляции церемонии, которую показывает телеканал ABC, принадлежащий Disney. В 2018 году четырехчасовая трансляция собрала 26,5 миллиона зрителей, это минимальный показатель за всю историю премии. В 2017 году ее посмотрели 32,9 миллиона человек, в 2016 году — 34,4 миллиона.