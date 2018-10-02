10 млн казахстанцев уже имеют электронные паспорта здоровья – Биртанов

На сегодняшний день 10 млн человек имеют электронные паспорта здоровья, а к 2020 году охват составит 100%, пообещал во вторник в ходе заседания правительства министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

«Сегодня 10 млн населения имеют запись в электронном паспорте здоровья. К 2020 году 100% населения будут иметь электронный паспорт здоровья. Это позволит обеспечить полный доступ к объективным данным о здоровье каждого гражданина, независимо от того, куда обратился человек. Это улучшит качество, удобство получения медицинской помощи», - считает Биртанов.

По его мнению, наличие электронных данных уменьшит хождение по медкомиссиям за получением справок о состоянии здоровья.

Кроме того, для повышения прозрачности системы здравоохранения в рамках цифровизации министерство намерено запустить в промышленную эксплуатацию единую платформу интероперабельности и интегрировать все информационные системы. Также с 1 января 2019 будет введено безбумажное ведение медицинской документации и синхронизированы локальные электронные паспорта здоровья с национальными.

Ранее сообщалось, что первые электронные паспорта здоровья появятся в декабре.