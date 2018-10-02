Дело Аблязова по факту организации убийства Татишева передано в суд

Дело в отношении Мухтара Аблязова, обвиняемого в организации убийства бывшего председателя правления АО «БТА банк» Ержана Татишева, будет рассматриваться специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

«2 октября 2018 года обвиняемый Аблязов М.К. предан суду по статьям 28 части 3 – 96 части 2 пунктами «ж», «з» Уголовного кодекса Республики Казахстан (в редакции от 16.07.1997 года). Дело в отношении Аблязова М.К. будет рассматриваться специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области», - говорится в сообщении на сайте надзорного органа.

В Генпрокуратуре добавили, что в связи с неявкой Аблязова и его адвоката обвиняемому в порядке статьи 67 УПК назначен профессиональный адвокат с Алматинской городской коллегии адвокатов, ему вручена копия обвинительного акта.

«Учитывая нахождение обвиняемого Аблязова М.К. вне пределов Республики Казахстан и уклонения от явки, Генеральная прокуратура, руководствуясь статьей 304 УПК, уведомляет Аблязова М.К. о направлении уголовного дела в суд», - отмечается в сообщении.

Ранее Аблязов неоднократно уведомлялся через средства массовой информации, в том числе через французские газеты «Le FIGARO» и «I`Opinion» о необходимости его участия в следственных действиях.

По данным Генпрокуратуры, Мухтар Аблязов обвиняется в том, что в 2004 году за $4 млн нанял Муратхана Токмади для убийства председателя правления АО «Банк ТуранАлем» Татишева, чтобы вернуть контроья над банком.

«19 декабря 2004 года, Токмади, действуя в интересах Аблязова, во время охоты в Кордайском районе Жамбылской области из охотничьего ружья совершил убийство Татишева. После этого Аблязов возглавил указанный банк, избравшись председателем совета директоров», - сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, Токмади за убийство банкира Татишева в марте этого года приговорен к 10,5 годам лишения свободы.