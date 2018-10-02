План по строительству школ по программе «Нурлы жол» выполнен на 85% - МОН

Министерство образования и науки Казахстана назвало «некорректной» информацию о «потерянных» школах в рамках программы «Нурлы жол», о которых накануне рассказал депутат мажилиса парламента Олег Казанцев. По данным министерства, план по строительству школ по программе выполнен на 85%.

«Вчера в СМИ была опубликована информация о том, что депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан не могут найти 12 школ, построенных по программе инфраструктурного развития «Нурлы жол» за счёт средств Нацфонда. МОН РК совместно с депутатами выясняет, кто предоставил недостоверную информацию о строительстве школ в рамках программы «Нұрлы жол», - говорится в пресс-релизе МОН, распространенном во вторник

По данным ведомства, «фактически в рамках реализации программы «Нурлы жол» в 2015-2017 годы за счет средств Национального фонда финансировалось строительство 156 школ и 19 детских садов на общую сумму 145 млрд тенге». «По итогам 3 лет открыты новых 108 школ и 19 детских садов. Строительство остальных 48 школ было перенесено на 2018 год и в этом начавшемся новом учебном году открыто еще 25 школ», - уточнили в Минобразования.

По данным МОН РК, до конца года планируется ввод еще 18 школ, а на 2019 год переходит ввод 5 школ: по 1 школе в Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях и в Астане и еще 2 – в Актюбинской области.

«В целом план по строительству школ в рамках программы «Нұрлы жол» выполнен на 85%. МОН РК совместно с местными исполнительными органами ведется постоянный мониторинг хода строительства и освоения средств», - подчеркнули в министерстве.

Напомним, накануне депутат мажилиса парламента РК Олег Казанцев перед заседанием комиссии по контролю за целевым и эффективным расходованием средств, выделяемых из Нацфонда на реализацию программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2015-2019 годы, рассказал о проблемах строительства школ и детских садов. По его словам, на эти цели не хватило 145 млрд тенге, а 12 школ и вовсе депутаты не смогли найти.

«Из 175 объектов 19 детских садов введены, а по школам ситуация, мягко говоря, немного непонятная. Если 127 сдано в эксплуатацию, там есть определенное количество переводных объектов, которые перешли на этот год и перейдут на 2019 год. У нас появляется ряд вопросов. По 4 школам мы сейчас разберемся, идет процесс строительства», - сказал Казанцев.

Он добавил, что «совершенно непонятны два принципиальных вопроса», которые в 2019 году нужно «окончательно вывести на «правильные рельсы» - во-первых, явно происходит какое-то манипулирование с теми 145 млрд (тенге – V), которые были просчитаны, утверждены в правительстве и выданы всем регионам для строительства объектов». Также, по словам депутата, обязательства по финансированию со стороны Нацфонда выполнены полностью, однако «появляются переходящие объекты, которые в 2019 году неизвестно из чего будут финансироваться».

«По каждой школе, наверное, нет смысла говорить, но пока вникаем в ситуацию. Очень серьезный вопрос – 12 школ мы вообще потеряли. Сейчас, говоря о том, что 4 год заканчивается реализация программы, у нас 30% не введенных школ», - сказал Казанцев.