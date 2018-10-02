Акционеры Карачаганака вложат $5 млрд в расширение проекта, сообщил журналистам во вторник в кулуарах заседания правительства министр энергетики Канат Бозумбаев. В частности, инвестиции будут направлены на три крупных проекта.

Как известно, по договоренностям с Минэнерго, Консорциум предоставит Казахстану заём в размере $1 млрд сроком на 10 лет для строительства инфраструктурного проекта. Как отметил Бозумбаев, это может быть «газовый завод или нефтеперерабатывающий завод».

Что касается $5 млрд инвестиций, то они будут направлены в расширение проекта.

«Там несколько проектов. Там три крупных проекта – так называемый СПОГ (проект по снятию производственных ограничений по газу – V), потом проект по поддержанию полки добычи и проект по расширению Карачаганака. Три проекта, они оцениваются в среднем около 5 млрд долларов. Один из проектов мы уже подписали, не дожидаясь даже, – это проект СПОГ на 1,1 млрд долларов. Поэтому сейчас Энди Браун (директор подразделения по разведке и добыче – V) у премьер-министра сказал: «Железно будем вкладываться». В том числе, конечно, на настроение нефтяников, нефтяных компаний и цены влияют. Но то, что мы урегулировали, для них это очень важно», - подчеркнул глава Минэнерго.

Отвечая на вопрос по договоренностям о поставках сырья внутри страны, Бозумбаев отметил, что «это прямо написано в соглашении и принципах».

«По соглашению о разделе продукции они предоставят нам предложения, как они реализуют наши требования поставок на внутренний рынок до 1 млн тонн конденсата газового и до миллиарда кубов газа. То есть мы хотели видеть, чтобы продукция начала поступать на внутренний рынок Карачаганака», - объяснил он.

Куда же поставлять продукции, то здесь могут быть «разные варианты».

«Могут на АО «Конденсат» прийти, на газоперерабатывающий завод. То есть есть интересы развивать нефтехимию, несколько проектов есть на Карачаганаке – можно газ очищать и потом на внутреннем рынке продавать, жирная фракция: забирать пропан, бутан, бутадиен производить. Поэтому это дело такое. Важно иметь сырье, чтобы потом иметь возможность получить (поставки – V) на внутренний рынок, чтобы потом двигаться», - добавил он.

Для развития этого рынка в Западно-Казахстанской области, возможно, будет построен газохимический комплекс.

«Если вот это мы решим, то будет газохим. Это (будут – V) другие инвестиции, не со стороны акционеров Карачаганака. Есть даже пред-ТЭО АО «Конденсат» с крупнейшими китайскими банками и партнерами, (они – V) предоставляли уже свои проекты. Мы сейчас их изучаем внимательно. Пока не будем (о суммах и сроках – V). Когда сырье будет, тогда скажем», - заключил Бозумбаев.

Как сообщалось ранее, правительство Казахстана и акционеры Карачаганакского консорциума 1 октября подписали Соглашение о принципах, закрепляющее основные условия урегулирования. В совокупности консорциум выплатит Казахстану свыше $1,7 млрд, из которых в ближайшие годы государство получит около $1,3 млрд