Послание будет оглашено в пятницу
Президент обратится с посланием к народу Казахстана
Фото пресс-службы президента Казахстана

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В пятницу президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратится с посланием к народу страны, сообщает в четверг сайт Акорды.

«Пятого октября текущего года в резиденции Акорда Нурсултан Назарбаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана», - говорится на сайте.

Отмечается, что послание будет посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев.

Традиционно Назарбаев оглашал свои ежегодные президентские послания зимой. При этом в последние два года послания не озвучивались, а публиковались на президентском сайте.

В марте президент Казахстана объявил о пяти новых президентских инициативах, а 1 сентября, на открытии очередной парламентской сессии, анонсировал скорое обращение с новым посланием к народу, в котором он планирует ответить на текущие вызовы.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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