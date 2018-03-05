Новые социальные инициативы Назарбаева. Главное

В понедельник глава государства обратился к депутатам обеих палат парламента с пятью собственными инициативами, которые по его убеждению позволят создать новые рабочие места и будут способствовать экономическому росту. Нурсултан Назарбаев поручил правительству и Национальному банку детально проработать механизмы их реализации, а парламенту - закрепить новшества законодательно.

Глава государства отметил, что новые социальные инициативы требуют «широкого обсуждения», а контроль их исполнения полностью ляжет на партию «Нур Отан». «Общество получит новую возможность планировать будущее, прочно связав свою судьбу с нашей страной», - заявил Назарбаев.

Ипотека под 7%

Новая жилищная программа будет носить название «7-20-25»: «годовая ставка ипотечного кредита не будет превышать 7%, первоначальный взнос будет до 20%, а срок – до 25 лет», - пояснил глава государства. Он напомнил, что в настоящее время ставка вознаграждения по кредиту – 14-16%, банки требуют первоначальный взнос до 30-50%, а срок кредита – 10-15 лет. Чтобы изменить ситуацию, «надо работать Нацбанку и правительству», считает Назарбаев. Он поручил финансовому регулятору создать специальную компанию, которая привлечет не менее одного триллиона тенге и направит их на выкуп новых ипотечных кредитов, предоставленных банками на вышеназванных условиях. «Мечты многих наших граждан, особенно молодых семей, станут реальностью», - заключил глава государства.

Десятикратное снижение налогов

«В целях поддержки работающих казахстанцев с относительно низким размером заработной платы предлагается с 1 января 2019 снизить их налоговую нагрузку в 10 раз, то есть оставить только 1%. Это будет делаться по индивидуальному налогу для тех, кто получает оплату труда менее 25-кратного размера МРП в месяц (60 125 тенге - V.)», - заявил Назарбаев. Он подчеркнул, что в результате такой налоговой реформы заработная плата «без увеличения нагрузки на работодателей» вырастет у трети наемных работников страны, а это, по его словам, более 2 млн человек. Он поручил правительству отследить, чтобы высвобожденные средства действительно были направлены на увеличение фонда оплаты труда, а также изучить возможности внедрения прогрессивной шкалы подоходного налога.

Микрокредиты на 20 млрд

Глава государства заявил, что наиболее эффективным механизмом развития предпринимательства среди самозанятого и безработного населения страны является микрокредитование. Он напомнил, что в 2017 году было выдано всего 7200 микрокредитов на 32 миллиарда тенге. «При этом еще 5 тысяч человек, обучившихся по проекту «Бастау бизнес» не смогли получить микрокредиты на начало собственного дела. Поручаю в этом году увеличить сумму микрокредитов на 20 миллиардов тенге по сравнению с 2017 году. Количество граждан, получивших микрокредиты, должно увеличиться в два раза и достигнуть 14 тысяч», – сказал Назарбаев. Он также отметил, что микрокредитование позволило открыть свое дело казахстанцам из сельской местности и женщинам-предпринимателям.

20 тысяч студенческих грантов

«В 2018-2019 учебном году поручаю дополнительно выделить 20 тыс. грантов к тем 54 тыс., выделяемым ежегодно. Из них 11 тыс., если необходимо и больше, пойдут на обучение бакалавров по техническим специальностям, то есть там, где есть спрос для новой экономики, индустриальной программы, которую мы проводим», - озвучил Назарбаев свою четвертую инициативу. Он поручил повысить стоимость новых грантов во всех вузах по техническим и сельскохозяйственным специальностям, которые должны сравняться со стоимостью грантов в национальных вузах. Кроме этого, президент считает необходимым развернуть широкое строительство студенческих общежитий на основе государственно-частного партнерства. «Поручаю до конца 2022 года обеспечить строительство новых студенческих общежитий не менее чем на 25 тыс. мест», - заявил он.

Газопровод в Астану

Назарбаев в ходе своего выступления напомнил, что в стране газифицированы всего 9 областей. «При этом центральные и северные регионы страны все еще остаются без газа. Нам надо построить магистральный газопровод по направлению Караозек (Кызылординская область) - Жезказган - Караганда - Темиртау - Астана», - заявил президент. Этот газопровод, по его словам, обеспечит газом 2,7 млн человек и положительно скажется на экологии страны - только в Астане количество опасных отходов может уменьшиться в шесть раз. «Этот вопрос необходимо решить в течение года-полутора», - поручил Назарбаев. Он не исключил, что после газификации Астаны правительство развернет аналогичную работу в других городах. По его словам, для этого могут потребоваться займы международных финансовых институтов.

Глава государства убежден, что реализация вышеназванных инициатив «наполнит конституционную норму о социальном государстве новым конкретным содержанием».