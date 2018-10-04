Более 60% дел не должны рассматриваться в суде – Асанов

Порядка 60% дел, которые рассматриваются в суде, не должны даже туда поступать, считается председатель Верховного суда Жакип Асанов. Такое мнение он выразил в четверг в ходе международной конференции на тему «Будущее уголовного правосудия в Казахстане: от гуманизации к управлению переменами». По его словам, из-за такой практики судебная система испытывает огромную загруженность.

«Мы очень заинтересованы в привлечении экспертов, которые помогли бы нам совершенствовать гражданский процесс. Судебная система испытывает огромную загруженность. 60-70% того, что мы рассматриваем, абсолютно не имеет отношения к спорам. Но мы не должны превратить судебную системы, чтобы она работала конвейерным способом. Иначе не будет качества для разрешения сложных, коммерческих и особенно инвестиционных споров», - заявил Асанов.

Вместе с тем он отметил, что для того, чтобы реализовать все запланированные проекты «у нас есть всё».

«Есть страсть, я имею в виду пружину, которая нас постоянно заряжает и заставляет действовать. У нас есть вера, вера возможности. Без этой веры возможности тоже не будет. У нас есть энергия, имею в виду нашу жизненную силу для того, чтобы все эти огромные силы задействовать. У нас есть четкая стратегия, четкие планы конкретными индикаторами и ясными продуктами. Очень много не завершённого в системе нашего правосудия», - констатировал председатель Верховного суда.